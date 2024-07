L’Aeroporto di Incheon a Seoul è un vero e proprio miracolo di tecnologia, riconosciuto come il più smart del mondo. Con processi completamente automatizzati, dai controlli per l’immigrazione alla gestione dei bagagli, dispositivi per il check-in automatico, navette senza pilota a guida autonoma, servizi per la pulizia robotizzati e il bar completamente automatizzato, Incheon offre un’esperienza di viaggio futuristica e altamente efficiente. Tecnologie come il riconoscimento facciale, il controllo intelligente delle malattie e droni per la sicurezza delle piste sono solo alcune delle innovazioni che rendono questo aeroporto all’avanguardia.