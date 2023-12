Il 5 gennaio prenderanno il via i tanto attesi saldi invernali, il periodo più desiderato per gli amanti dello shopping che potranno divertirsi a fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Un oggetto costoso, un capo esuberante, una borsa particolare o un accessorio “folle”, le promozioni d’inverno rappresentano l’occasione perfetta per concedersi un bel “regalone”. Roma è una città unica e dalle mille sfumature, tra i monumenti più belli del mondo come il Pantheon, Castel Sant’Angelo, Piazza Navona vivono le lussuose vetrine dei brand più celebri come Valentino, Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, Dolce e Gabbana, Louis Vuitton e tanti altri.

La Città Eterna è la destinazione perfetta per i viaggiatori che hanno voglia di coniugare una vacanza all’insegna della cultura, dell’arte e, perché no, dello shopping. Nel cuore di Roma, racchiusa tra Piazza del Popolo e Piazza Venezia, sorge la strada più frequentata da turisti e romani: Via del Corso, un chilometro e mezzo di negozi considerato come il paradiso per lo shopping, il tempio della moda e il luogo ideale dove lasciarsi ispirare dalle meravigliose vetrine. Lungo questo viale si alternano, infatti, negozi low cost, piccole boutique con prodotti ricercati ed originali e negozi di grandi firme come Luisa Spagnoli, Swarovski, Falconeri, Ralph Lauren.

Durante il periodo dei saldi il popolo femminile, ma anche quello maschile potrà sbizzarrirsi a fare shopping acquistando capi di marca e non a prezzi imbattibili. Da via del Corso è possibile raggiungere le cosiddette vie del Tridente ovvero Via Condotti, Via Borgognona e Via Frattina. Queste tre vie sono la meta ideale per chi ama lo shopping extra-lusso: tra vetrine scintillanti di gioiellerie del calibro di Cartier, Rolex, Bulgari e Tiffany e moltissimi store monomarca appartenenti ai grandi stilisti di fama nazionale ed internazionale come Fendi, Givenchy, Missoni, Sermoneta, Giorgio Armani, Hermes e tanti altri, i visitatori potranno vivere un’esperienza di shopping davvero unica ed indimenticabile. Gli acquisti possono poi proseguire verso Piazza di Spagna, dopo essere rimasti estasiati dalla bellezza infinita della scalinata di Trinità dei Monti, si potranno ammirare le vetrine di altri negozi in stile luxury presenti su tutto il perimetro. Fare shopping ammirando le bellezze di Roma regalerà momenti e ricordi di infinita gioia da portare per sempre nel cuore. Restando nel centro storico un’altra tappa interessante in cui fare shopping è Via di Campo Marzio, il quarto rione della Capitale e cuore pulsante della città fin dai tempi dell’Imperatore Augusto. Lungo questa via, tra edifici sontuosi come Palazzo Farnese e Palazzo Borghese, oggi è possibile trovare non solo negozi lussuosi ma anche oggetti per la casa e pezzi unici di antiquariato.

A circa 25 km dal centro storico di Roma sorge lo Shopping Village di Castel Romano, un complesso commerciale con oltre 160 negozi: dalle gioiellerie all’abbigliamento per grandi e piccini, dagli accessori agli oggetti di design per la casa, dai negozi per animali alle profumerie, qui si può comprare davvero di tutto a prezzi vantaggiosi durante l’anno, ma in occasione dei saldi gli sconti arrivano anche al 70%. Tra le grandi firme spiccano i nomi di Moschino, Jimmy Choo, Burberry, Colmar, Etrò, Karl Lagerfeld, Versace, ma anche Nespresso, Bialetti, Caleffi e tantissimi altri. Trascorrere una giornata all’Outlet di Castel Romano è un’esperienza completa ed appagante grazie anche alle tante aree ristoro, allo spazio dedicato ai bambini e al grande e comodo parcheggio.