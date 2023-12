Dai tradizionali cesti gourmet alle esperienze da vivere presso i produttori locali, fino alle gift card e ai momenti di benessere, c’è qualcosa di speciale per tutti con le proposte della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Ecco una selezione di idee per regalare (o regalarsi!) un Natale di Gusto!

Un sorso di Natale. Dalle delicate note della Nosiola all’inconfondibile profumo del Marzemino, fino alle bollicine di montagna del Trentodoc. Per gli amanti del vino non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra gift card per visite in cantina, prestigiose box in legno o più classiche confezioni regalo, acquistabili in store oppure online. Come le proposte di Cantina Rotaliana di Mezzolombardo con le eleganti soluzioni che mettono al centro il Teroldego Rotaliano superiore riserva o quelle di Cantina Mori Colli Zugna e Vivallis, con box o shopper personalizzabili impreziosite da originali gadget vino o golosi prodotti gastronomici. Per chi ama invece i sapori più decisi e i momenti di contemplazione, l’idea regalo giusta è un liquore o una grappa. Marzadro, per esempio, propone una serie di cofanetti con il classico distillato trentino, da solo o in abbinamento ai calici da degustazione, o dedicati ai Gin, prodotti con botaniche locali. Divertente poi la box cocktail Negroni, con bottiglie e bicchieri inclusi.

Non solo vino. Sono tante le specialità gastronomiche ideali per regalare un sorriso a Natale. Dai rinomati salumi ai gustosi formaggi, fino alle proposte di panetteria e pasticceria. Qualche esempio tra i più dolci? Panificio Tecchiolli con le sfiziose box che racchiudono gustosi zelten artigianali, la simpatica Stellina al cioccolato o i frollini di Natale, ma anche gli imperdibili panettoni di Panificio Moderno: il Tradizionale, con arancia e cedro canditi, l’Inconfondibile, con mandarino candito e cioccolato fondente, il Tostissimo, con gianduia e caffè e l’Inaspettato, con lampone e cioccolato fondente, in edizione limitata 2023! E poi ancora miele e trasformati, come le delizie di Ca’ dei Baghi: a proposito, se vi recate in negozio a Bosentino prima di Natale, cercate di essere i primi clienti del giorno. In questo modo avrete l’onore di aprire la casella del calendario dell’Avvento e portarvi via la delizia contenuta!

Per chi ama gli animali. E se sotto l’albero mettessimo… una mucca? In senso figurato, si intende! “Adotta una mucca” è una simpatica iniziativa di ApT Valsugana Lagorai: scegli la malga e la mucca preferita, da adottare personalizzando la gift card. La persona che la riceverà potrà andare a trovare la sua simpatica beniamina durante l’estate per ritirare i formaggi prodotti con il suo latte! Un regalo speciale per sostenere l’attività dell’alpeggio e la produzione di qualità, portando a casa i sapori genuini del Trentino.

L’eleganza del green. Natale, si sa, è anche cura del dettaglio. Dagli addobbi alla preparazione della tavola nulla è lasciato al caso. Regina delle feste è la Stella di Natale, meglio ancora se a “chilometro zero”, come quella della Floricoltura Roncador, tra le poche realtà florovivaistiche a garantire la produzione propria e senza uso di fitofarmaci. Coltivata in Piana Rotaliana fin dal mese di giugno, è pronta per diventare la perfetta idea regalo. Ma nel vivaio di Mezzolombardo si trovano anche alberi di Natale, ghirlande, centrotavola, ceppi personalizzati o, per gli inguaribili romantici, i più tradizionali mazzi di fiori.

Wellness esclusivo. Prima o dopo il grande stress delle feste, l’idea giusta è ritagliarsi qualche momento di benessere tutto per sé. Garantito che un voucher Day Spa al Grand Hotel Terme di Comano sarà un regalo super apprezzato. Il buono comprende l’ingresso di un’intera giornata alla Thermal Spa, fruibile dal lunedì al venerdì, con wellness lunch, oppure la versione con la cena gourmet. Per uno o per due persone, può includere attività di fitness all’aria aperta con istruttore o un massaggio personalizzato. Imperdibili anche le formule per trascorrere più giorni in questo incantevole angolo di paradiso tra le Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda.

Pranzo di Natale con stile. Se l’idea di trascorrere le feste ai fornelli non è allettante, quella giusta è di concedersi il pranzo di Natale al ristorante. A La Casina di Drena si parte con un benvenuto a base di crema di verdure e tartare di carne salada, per poi gustare “L’uovo nel bosco”, con spuma di patate crema di maroni e funghi, un risotto alla zucca, un trancio di trota salmonata al saor, un cuore di costata alla griglia e chiudere con il panettone e piccola pasticceria. Da Innesti, a Pergine Valsugana, a tre originali antipasti in carta seguono un tagliolino all’aglio nero, un lombo di cervo con purè di sedano, una bavarese e un gelato alle arachidi. Alla Locanda delle Tre Chiavi di Isera, Sergio e Annamaria propongono un ricco menù, che prende il via con una tartare di salmerino su insalatina di puntarelle, arance e pinoli e tortino caldo al broccolo di Torbole per finire con una mousse di agrumi, passando per crespelle di grano saraceno, faraona ripiena e guanciale. All’Osteria Ca’ dei Giosi di Covelo, in Valle dei Laghi, si va dai bocconcini di salmerino e strudel di porri e patate agli gnocchetti di zucca e fagottino ai funghi, per poi passare al cappone ripieno e finire con un tortino ai cachi su salsa di vaniglia e cioccolato. Vi è venuto un certo languorino?

