Buttare via è spesso liberatorio, simbolo di ripartenza e di futuro. Certo è che fare ordine, ripulire, decidere cosa tenere e cosa no è un lavoro che richiede fatica e tempo. Mai come in questo periodo il tempo da trascorrere in casa non è mancato e molti hanno colto l’occasione per fare pulizia. Un incentivo ad affrontare gli sgabuzzini e gli armadi delle proprie abitazioni è il pensiero che, forse, dietro l’oggetto per noi più inutile si celi un bene ritenuto prezioso per un’altra persona e di cui si ignorava il valore. Per spronare a guardare tra gli oggetti dimenticati, eBay ha raccolto alcuni esempi eccezionali di cosa è stato venduto e di quanto è stato guadagnato attraverso la sua piattaforma. Grazie al suo speciale modello di business, che coniuga l’acquisto di prodotti nuovi con la vendita tra privati, il sito, leader internazionale dell’eCommerce, può infatti permettersi di raccontare storie uniche. Se da un lato, dare una seconda vita agli oggetti rientra a tutti gli effetti nella filosofia della Circular Economy, permettendo così di evitare sprechi e di alimentare un’economia più sostenibile, dall’altro può rivelarsi anche una piacevole sorpresa da un punto di vista economico.

Nel corso degli anni sono state tante le persone che sono riuscite a trarre il massimo da alcuni loro oggetti “ritrovati” affidandosi ad eBay.

Esempio recente ed eclatante è la messa in vendita sul sito francese di una serie

completa di stampe di Joan Mirò, uno dei più grandi artisti del Novecento. La raccolta

del 1957, intitolata “Suite La Bague d’Aurore”, comprende 22 litografie del pittore spagnolo, disponibile da mercoledì 6 Maggio su eBay.fr a partire dal prezzo di €120.000.

Sicuramente le litografie di Mirò rappresentano un caso più unico che raro che si inseriscono nel pregiato ed esclusivo mondo dell’arte e dell’antiquariato, ma se non ci limitiamo a guardare ai canoni tradizionali e spostiamo l’attenzione alle icone pop del nostro secolo, ecco che si scoprono oggetti di tutti i generi, dalla tecnologia, alla moda fino al gaming.

È il caso per esempio dell’iconico Apple 1, primo computer Apple che lo scorso anno ha visto uno dei propri rarissimi esemplari essere valutato 1,75 milioni di dollari su eBay. Anche Videogame e console d’epoca riscuotono notevole successo online, basti pensare a videogiochi come Luigi’s Mansion (valutato fino a 800$) o alla Ultra Limited Edition di Dead Space (valutata fino a 2.500$).

Se poi si scova un Nintendo World Championships (Gold Cartridge) si può aspirare a guadagnare 100.000$ e oltre. Tech ma non solo, infatti le possibilità spaziano in qualunque categoria merceologica. Molto quotati giocattoli vintage, fumetti e articoli collezionabili come figurine e card, ne sono esempio l’Original Furby (valutato fino a 5,000$), la prima edizione di Dylan Dog (venduta su eBay per 280€), la figurina Panini di Egidio Salvi del Brescia (venduta per 180€) o la prima edizione della Pokémon Ultimate Charizard Collection, PSA10/9 (valutata circa 18,500$).

Si arriva poi all’antiquariato e alla moda, è infatti curioso il caso dell’anno scorso di un vaso di porcellana cinese comprato per una sterlina a una vendita di beneficenza, che si è poi rivelato un autentico vaso Qing, venduto su eBay per 380.000 sterline. Se invece ci si riscopre i fortunati possessori ad esempio di un paio di LeBron What The MVP, si sappia che la vendita durerà molto poco e che la quotazione su eBay è di circa 2.086 dollari. Insomma, le possibilità sono davvero infinite e per facilitare tutti a dare nuova vita a ciò che non usano più, eBay offre una sezione interamente dedicata alla vendita tra privati, facile e intuitiva. Un percorso guidato con utili consigli pratici per creare l’inserzione perfetta e riuscire così a rendere il proprio oggetto il più accattivante possibile, pubblicando sia inserzioni a prezzo fisso sia in modalità asta.

Utilizzando il Gestore delle Spedizioni eBay, inoltre, sarà possibile per i venditori prenotare in totale comodità il ritiro delle spedizioni direttamente presso la propria abitazione, nel giorno e con il corriere preferito.

