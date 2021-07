L’emporio del VIAnDANTE è a San Quirico d’Orcia, in via Dante Alighieri, un tratto centrale della Via Francigena, e si ispira proprio all’itinerario di Sigerico, arcivescovo di Canterbury, che iniziò il cammino nel 990 d.C. giungendo a Roma per ricevere dal Papa il pallio, simbolo della dignità arcivescovile. Durante il viaggio di ritorno tenne un diario, in cui sono annotate le 80 tappe del suo percorso, sicuramente la relazione di viaggio più antica della Via Francigena.

3.200 km di bellezza che vengono rievocati anche nel logo dell’Emporio, che raffigura due chiavi, richiamando così Roma, la meta del pellegrinaggio. Un tempo i pellegrini portavano appese al proprio bagaglio le chiavi di San Pietro, come oggi si fa con la conchiglia per il Cammino di Santiago de Compostela.

Per chi corre, per chi cammina, per chi pedala, per chi ama le escursioni o per chi viaggia verso o senza una meta, il VIAnDANTE offre tutto quello che serve. Abbigliamento, accessori e articoli tecnici dei migliori brand, per soddisfare ogni tipo di esigenza legata al movimento. Non manca Ferrino, dal 1870 l’azienda di outdoor a 360 gradi per le piccole e grandi avventure; Scarpa per le calzature per il tempo libero; Asolo per le scarpe da trekking realizzate a mano con tecniche di altissima abilità artigianale, Tecsosport abbigliamento tecnico per trekking, running, cycling e Legàmi un mondo di accessori per semplificare la vita di chi viaggia.