Dopo un anno di lavoro, esami, traffico e gestione del tempo casa – lavoro, è arrivato il fatidico momento: l’ora di partire per le vacanze! Mare, montagna, lago o città, qualunque sia la destinazione, l’importante è ritagliarsi qualche giorno di relax lontano dallo stress quotidiano.

Ma cosa mettere in valigia? Per evitare di portare tutto l’armadio e poi non avere le cose davvero utili, Sodastream, brand leader dell’acqua frizzante fatta in casa, ha pensato a una mini guida in collaborazione con i The Globbers, viaggiatori full time dal 2015, con 5 consigli per una valigia perfetta.

Smartphone o carta e penna alla mano, prendete nota dei suggerimenti di Luca e Alessandro!

Prima di tutto non può assolutamente mancare la protezione solare. Ormai è indispensabile ovunque, al mare, in montagna o in città per godersi ogni destinazione senza paura di scottarsi. “Noi usiamo la protezione 20+ o 30+ ma se state tante ore sotto il sole non abbiate timore a usare la 50+. Vi abbronzerete lo stesso!”

Soprattutto sotto il sole è importante idratarsi in modo costante per evitare colpi di calore e perdita di troppi sali minerali. Per essere sempre cool e soprattutto sostenibili anche in vacanza, consigliamo la My Only Bottle di SodaStream, ergonomica e stilosa nella sua forma a goccia da 0,5 litri e pratica da portare sempre con sé grazie al comodo laccio da polso. “Averla sempre nello zaino o nella borsa mare è la soluzione perfetta per avere la

vostra acqua/bibita preferita a portata di mano!”

Capitolo abbigliamento: no ai colori scuri e invernali, si ai colori chiari e alle fantasie. “Per noi estate è sinonimo di camicie ampie e di lino, t-shirt basic, tutto rigorosamente sui toni del bianco e del beige. Non è difficile in questo modo ritrovarsi piacevolmente abbinati mentre si viaggia (fortunatamente noi due abbiamo gli stessi gusti sull’abbigliamento!)”.

Ricordatevi del capo pass partout, un elemento che si adatti bene sia alle serate chic che a quelle più casual, di giorno e di sera. “Per noi non possono mai mancare le scarpe da barca, un modello perfetto per tutti e che si adatta a ogni tipo di occasione. In vacanza la parola d’ordine è essere easy chic soprattutto nell’abbigliamento”.

L’idea in più? Vacanza è anche sinonimo di ricordi. Non solo quelli che rimangono impressi nella memoria ma anche quelli che si possono far vedere ad amici e parenti al ritorno a casa. Una buona cover subacquea per lo smartphone vi permetterà di realizzare delle bellissime foto anche in fase di immersione e catturare così momenti unici.

“Raccomandiamo altamente di testarla più di una volta nel lavandino di casa sigillando all’interno della cover un pezzo di carta. Se il pezzo di carta rimarrà asciutto dopo aver immerso la cover nell’acqua, allora sarà pronta per essere utilizzata con il vostro smartphone!”

Ora siete pronti per riempire la valigia di cose e gli occhi di immagini, colori e ricordi! Bon voyage da Luca, Alessandro e Sodastream!