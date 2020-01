Waze, la social navigation app gratuita utilizzata nel mondo da oltre 130 milioni di persone, e il famoso player di musica Spotify svelano la classifica delle 10 canzoni più ascoltate dagli automobilisti in tutto il mondo nel 2019. Grazie all’integrazione fra Waze e Spotify avvenuta nel 2017 e disponibile attraverso Waze Audio Player, gli automobilisti possono beneficiare di una soluzione ancora più semplice per ascoltare musica mentre sono in viaggio, mantenendo una guida sicura.

LA TOP 3 DELLE CANZONI PIÙ ASCOLTATE

In cima alla classifica globale di Waze e Spotify svetta “Señorita”, il singolo della coppia musicale più chiacchierata del momento: Camila Cabello ex concorrente di X Factor USA e il cantautore canadese Shawn Mendes. Anche in Italia il brano ha raggiunto la vetta delle classifiche con oltre 150mila dischi venduti, guadagnandosi il disco di platino.

Segue, al secondo posto, il tormentone spanglish di Daddy Yankee e Snow “Con Calma”. Nonostante la medaglia d’argento, le vendite in Italia hanno battuto Shawn e Camila, arrivando ad oltre 200mila copie vendute. Nello stesso anno è stata rilasciata anche la versione “Con Calma Remix” in cui al duo reggaeton si è unita come special guest l’iconica Katy Perry.

La versione remix del brano “Old Town Road” si aggiudica l’ultimo posto sul podio. Billy Rae Cyrus aggiunge alla traccia d’esordio del rapper Lil Nas X un’impronta country tutta “made in Kentucky”, che ha portato la canzone a battere il record della principale classifica musicale dell’industria discografica negli USA, la Billboard Hot 100, rimanendo in vetta per 19 settimane consecutive.

LA CLASSIFICA

Al quarto posto torna il pop di Ed Sheeran e Justin Bieber con “I Don’t Care”, che si aggiudica il disco di platino in Italia raggiungendo la prima posizione. A metà classifica si torna a Porto Rico con la canzone di Farruko e Pedro “Capó Calma – Remix”, seguita dalla colonna sonora dell’ultimo film dedicato a Spiderman dal titolo “Sunflower” (Spider-Man: Into the Spider-Verse), il singolo lanciato dai rapper poliedrici Post Malone e Swae Lee.

In settima posizione troviamo la rivelazione del 2019, la giovanissima Billie Eilish, classe 2001, con “bad guy”, brano che ha spodestato “Old Town Road”, terzo nella classifica di Waze e Spotify, dalla prima posizione di Billboard Hot 100 dopo 133 giorni di dominio.

Bradley Cooper e Lady Gaga si aggiudicano la posizione numero otto con il brano “Shallow” premiato agli Oscar come miglior canzone del 2019 e colonna sonora del film “A Star Is Born”. In Italia la canzone si è aggiudicata il disco di platino mentre il disco, con le 34 tracce della soundtrack, ha venduto in tutto il mondo 6 milioni di copie. Nono posto, invece, per “7 Rings” di Ariana Grande, traccia del fortunato album “Thank U, Next” disco d’oro in Italia per le vendite.

L’ultima posizione della classifica è occupata da una canzone-manifesto che ha fatto la storia della musica internazionale. Il brano del 1975 “Bohemian Rhapsody” dei Queen, che ancora oggi resta nei cuori dei fan e ha registrato oltre 1 miliardo di ascolti su Spotify.

