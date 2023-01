Te lo diamo noi il Brasile a Marino Laziale: Chef Eleonora Masella, Chef Luca Malacrida e Chef Massimo Biale omaggiano la cucina d’oltreoceano con una serata speciale e menù a 6 mani.

Marino Laziale (Roma) – Il Brasile “vola” sui Castelli Romani a Marino Laziale. Per Chef Eleonora Masella – giovane e talentuosa protagonista del territorio – è tempo di nuove collaborazioni: a sei mani! Questa volta con Chef Luca Malacrida e Chef Massimo Biale (segna la data: venerdì 27 gennaio, ore 20.30, ristorante La Credenza).

“I colori e i profumi del Brasile ormai fanno parte di me – dice – ed è giusto riconoscere in quella cucina straordinaria un valore aggiunto al mio bagaglio professionale. Assieme a Chef Malacrida e Chef Biale vogliamo proporre alcuni piatti i cui ingredienti e la piacevolezza al palato rappresentino un sincero, autentico omaggio a questa terra accogliente e sconfinata”.

Chef Masella, unica esponente dell’eccellenza regionale del Lazio presente, lo scorso ottobre, all’undicesima edizione della Settimana della Cucina Italiana a San Paolo, non ha dubbi sulla scelta e sul gradimento del pubblico. E per l’occasione, davvero speciale, ha voluto al suo fianco due Chef di prestigio: Luca Malacrida e Massimo Biale.

Brasile-Italia, pronti alla degustazione?

“Era da tempo che volevo rimettermi ai fornelli e riproporre alcune specialità brasiliane. La conoscenza di Chef Malacrida e Chef Biale mi ha aiutato in questo obiettivo. Sarà sicuramente esaltante e divertente riprendere da dove avevo lasciato solo qualche mese fa. In Brasile ho potuto comprendere e “toccare con mano” come vi sia un’alta considerazione della cucina italiana e degli Chef italiani, il resto verrà da sé. Porteremo in tavola il pane al formaggio e tartare di manzo (Pao de Queijo), i gamberi al Curry (Caruru Paraense), i tortelloni ripieni fritti (Pastel), la zuppa verde (Caldo Verde), maiale, fagioli e riso (Feijoada), il pesce alle verdure (Moqueca de Peixe) e, a chiusura, cocco, cioccolato e arancia (Bolo de Tapioca)”.

L’appuntamento per i buongustai o i semplici appassionati è fissato a venerdì 27 gennaio – ore 20.30 – al ristorante La Credenza di Marino Laziale (Roma) – Info e prenotazioni (posti limitati) 380.1391267.

“Cos’altro bolle in pentola ai Castelli Romani? Sto lavorando – svela Chef Masella – alle prossime collaborazioni, comprese quelle oltreoceano: a ottobre di quest’anno tornerò in Brasile. È in via di preparazione il mio primo libro dedicato alle ricette regionali e internazionali che ho proposto e propongo nel mio locale. Infine, parteciperò ad alcuni importanti eventi declinati sul food a Parma e Milano tra aprile e maggio. Più avanti ne daremo notizia”.

Chef Masella, premio “5 Stelle d’Oro della Cucina 2022”, è delegata regionale AIC (Associazione Italiana Cuochi) per il Lazio.