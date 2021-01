Quando si parla di Polly Pocket, sia le bambine di oggi che quelle di ieri, sanno perfettamente di chi si sta parlando: non ci si può dimenticare della micro doll più conosciuta al mondo che, insieme ai suoi piccoli amici, ha saputo regalare grandi avventure racchiuse in mondi in miniatura, tutti da scoprire all’interno dei coloratissimi cofanetti, diventati delle vere e proprie icone vintage degli anni ‘90

Advertisements

e senza dubbio uno dei giocattoli più amati dalle bambine di ogni età. Polly Pocket si è adattata ai trend nel corso degli anni, diventando una dolce e simpatica ragazzina millennial, le cui avventure non hanno perso però l’effetto sorpresa e il divertimento che l’accompagnano dalla sua nascita. Per iniziare l’anno al meglio dal mondo Polly Pocket è arrivata una ventata di allegria con due novità…a portata di cofanetto!

Advertisements

Polly Pocket Playset Tascabili

Gli iconici cofanetti tascabili di Polly Pocket accompagnano da sempre le bambine e i bambini alla scoperta di tutte le avventure nel mini mega mondo della micro doll! Basterà aprire il cofanetto per poter giocare con le micro bambole Polly e le sue amiche incluse nelset. L’assortimento di playset tascabili si arricchisce con alcune novità tra cui i cofanetti a tema cavalli&maneggio, maialino&fattoria, cagnolino corgi&grand hotel, porcospino&casetta. Il divertimento inoltre continua con la tecnologia PollyStick: basterà posizionare uno degli adesivi inclusi sul playset o su una superficie liscia e la micro bambola aderirà così allo sticker ovunque questo sarà posizionato! Una volta finito di giocare il playset si chiude e può essere portato comodamente sempre con sé, per giocarci insieme a tutti gli altri cofanetti e micro bambole Polly Pocket ovunque e in qualunque momento.

Polly Pocket Cofanetti Flip

Chi ama gli animali, rimarrà sorpreso da questi incredibili cofanetti, realizzati a forma di cuccioli di Bradipo, Panda e Volpe. Particolarità di questo assortimento è la tecnologia flip, che permette alle superfici del cofanetto di aprirsi e ruotare, per creare ambientazioni sempre nuove. Ciascun cofanetto contiene un personaggio Polly Pocket accompagnato da un micro cucciolo, con cui si possono inventare ogni volta avventure differenti!

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram