(ANSA-XINHUA) – HANGZHOU, 12 SET – Allerta a Shangai e in

tutta la provincia dello Zhejiang per il tifone Chanthu, che

dovrebbe arrivare domani.

Il centro meteorologico provinciale ha emesso un avviso

precisando che il quattordicesimo tifone dell’anno dovrebbe

atterrare sulle zone costiere della provincia tra Zhoushan e

Ningbo o transitare per le isole Zhoushan durante la giornata di

domani.

Le sedi provinciali per il controllo delle inondazioni, dei

tifoni e di soccorso in caso di siccità hanno aggiornato la

risposta di emergenza al tifone al livello II. Le autorità

locali sono invitate a prepararsi alle inondazioni e a

intensificare le operazioni di evacuazione dei cittadini nelle

aree a rischio.

Stando al dipartimento provinciale dell’Agricoltura e degli

Affari Rurali, a mezzogiorno di oggi tutti i pescherecci dello

Zhejiang, oltre 10.000, esclusi quelli in acque sicure, sono

tornati in porto e sono più di 4.000 i residenti coinvolti nel

settore marittimo ad essere stati evacuati. (ANSA-XINHUA).



Fonte Ansa.it