Dopo lo straordinario risultato della prima edizione, ExportUSA e la Camera di Commercio Italo – Americana di New York lanciano il secondo appuntamento per favorire incontri personalizzati tra amministratori delegati e dirigenti delle catene di supermercati indipendenti degli Stati Uniti con l’industria agroalimentare e vitivinicola italiana. Dal 3 al 5 ottobre 2023 a Villa Fenaroli, Brescia, è prevista la seconda edizione di uno degli incontri più attesi dell’anno: America Buys Italian.

A differenza del primo grande evento del 2022 (che ha visto 5 catene presenti), America Buys Italian 2023 raddoppierà il numero di catene: verranno selezionati 10 dei più importanti gruppi americani di nicchia.

Tra i marchi che hanno manifestato interesse troviamo: Busch’s Grocery, catena indipendente e privata con sede in Michigan, nata nel 1975, che oggi conta oltre i 16 negozi negli States e 1400 lavoratori; Faraway Market, che serve un’area di 7 Stati nel cuore del Midwest (Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska e South Dakota) per un totale di 130 punti vendita e commercia principalmente carne e prodotti lattiero caseari di alta gamma; Coborns, uno dei brand più noti nel panorama della GDO americana, nato nel 1921, con oltre 100 anni di storia e 5 generazioni che hanno mantenuto i valori e gli obiettivi aziendali con quasi 10.000 dipendenti e 200 negozi in Minnesota, North Dakota, South Dakota, Wisconsin e Michigan.

“Una seconda edizione – dichiara Muriel Nussbaumer, Amministratore Delegato di ExportUSA – a gestione interamente privata. Riteniamo che questa iniziativa sarà strumentale all’entrata di nuovi prodotti agroalimentari e vitivinicoli del panorama italiano negli Stati Uniti, in aree molto complicate da raggiungere. Il vantaggio è sia logistico, sia economico: stiamo portando i principali attori della GDO indipendente e di nicchia a fare la spesa nel nostro paese. Un notevole risparmio di costi e di tempo per le nostre aziende che faranno business in suolo italiano”.

Si prevedono 30 minuti di incontro personalizzato secondo la formula dello “speed date” per area merceologica e per catena, oltre 600 appuntamenti. Prodotti a lunga conservazione e da banco, vini, birra, superalcolici e prodotti lattiero caseari saranno i grandi protagonisti di questa importante manifestazione.