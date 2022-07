CONTO ALLA ROVESCIA PER 48 ORE http://www.expedientes.poderjudicial.gub.uy ::: DECRETO: 1189/2022

Il decreto giudiziario ha fissato l’udienza per mercoledì prossimo, data in cui devono comparire i rappresentanti della Presidenza e del Ministero della Salute, oltre alla società Pfizer.

Il magistrato chiede che le autorità “spieghino se sono state studiate terapie alternative anticovid-19” e “in caso negativo, chiariscano perché queste soluzioni non sono state esplorate”, secondo il documento.

