(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Rapito da “sconosciuti” nel cantiere

dove stava lavorando ad Haiti. Giovanni C., 74 anni, ingegnere,

era nel Paese per conto della ditta romana di costruzioni

Bonifica Spa: si stava occupando proprio della costruzione di

una strada. Il rapimento, avvenuto stamattina, sarebbe da

ricondurre a scopi estorsivi, secondo quanto è trapelato stasera

da fonti informate.

La notizia è stata confermata dalla Farnesina. L’Unità di

Crisi del ministero è stata immediatamente attivata e sta

seguendo il caso in raccordo con le altre competenti

articolazioni dello Stato, con l’ambasciata italiana a

Panama e con il console onorario sul posto. (ANSA).



Fonte Ansa.it