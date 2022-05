(ANSA) – ROMA, 30 MAG – La band ucraina Kalush Orchestra, che ha vinto l’Eurovision Song Contest del 2022, ha venduto il trofeo all’asta per 900.000 dollari: il ricavato andrà alle forze armate ucraine per l’acquisto di tre droni. Lo riferisce Ukrinform. (ANSA).

Kalush Orchestra, trofeo Eurovision all’asta per 900.000 dollari

