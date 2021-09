(ANSA) – TAIPEI, 12 SET – Il tifone Chanthu ha investito Taiwan con forti venti e piogge interrompendo i collegamenti e provocando diffusi blackout, ma con meno danni di quelli attesi. Declassato da supertifone a tempesta tropicale, Chanthu ha colpito la costa orientale con la sua coda sfogando la sua forza in mare aperto. Sull’est dell’isola sono caduti finora circa 200 millimetri di pioggia, ha fatto sapere il Centro meteo. Onde fino a sette metri sono state registrate sull’isola di Orchid, al largo della costa orientale di Taiwan. Un totale di 159 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati a causa del tifone. Sospesi anche tutti i servizi di traghetto per le isole minori e alcune tratte ferroviarie. (ANSA).

