PREVISTE DUE ANTEPRIME “ASPETTANDO IL GIRO DI SICILIA”: DUE GIORNATE PER “VIVERE UN SOGNO” SULLA FAMOSA SALITA DELLA PALERMO-MONTEPELLEGRINO E PER IL “TROFEO MARZOTTO” IN PROGRAMMA MARTEDÌ 9 MAGGIO A MONREALE.

PRENDE IL VIA IL 10 MAGGIO ALLE ORE 20.30 DA PIAZZA VERDI E SINO A DOMENICA 14, CON ARRIVO ALLE ORE 12,00, SEMPRE SU PIAZZA VERDI, LA XXXII RIEVOCAZIONE DEL GIRO DI SICILIA 2023, MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA IDEATA DA VINCENZO FLORIO NEL 1912, CHE PUÒ ANNOVERARSI TRA LE CORSE PIÙ ANTICHE AL MONDO.

IL GIRO DI SICILIA, ORGANIZZATO DAL VETERAN CAR CLUB PANORMUS, CLUB FEDERATO ASI E DALLA CTF VIAGGI, ANNOVERA IL PATROCINIO DELLA REGIONE SICILIANA, DELL’ARS E DEL COMUNE PALERMO, QUALE EVENTO INTERNAZIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL TERRITORIO, NONCHÉ L’INSERIMENTO NEL “CIRCUITO TRICOLORE ASI “, UN GRANDE RICONOSCIMENTO PER LE MANIFESTAZIONI DI AUTO STORICHE.

LE AUTO D’EPOCA IN SOSTA FARANNO DA CORNICE, CON PARCO CHIUSO, AL TEATRO MASSIMO GIA’ A PARTIRE DALLE ORE 10,00 DEL 10 MAGGIO, PER ESSERE AMMIRATE DAI TANTI APPASSIONATI, MENTRE I PARTECIPANTI AVRANNO MODO, PRIMA DELLA PARTENZA, DI EFFETTUARE VISITE GUIDATE PRESSO I MERCATI STORICI E LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DELLA CITTA’ DI PALERMO.

IN QUESTA EDIZIONE IL MUSEO VIAGGIANTE, COSTITUITO DA CIRCA 200 AUTO D’EPOCA PROVENIENTI DA VARIE PARTI DI ITALIA, EUROPA, AMERICA E ASIA, PERCORRERÀ UN VIAGGIO, DI CIRCA MILLE CHILOMETRI , NELLA STORIA E CULTURA DELLA SICILIA, DA QUELLA PIÙ AUTENICA A QUELLA MENO CONOSCIUTA.

OLTRE A LUOGHI DI INTERESSE INTERNAZIONALE E SITI UNESCO: QUALI MONREALE, CEFALÙ, ETNA, PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTO, SCALA DEI TURCHI, IL PERCORSO PREVEDE SOSTE IN SITI “UNICI” QUALI: CASTELDACCIA, CERDA, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, AIDONE, PORTO EMPEDOCLE, CALATAFIMI, MARSALA , ALCAMO E TANTI ALTRI.

LA “COSTA DEL MITO “ SARA’ PROTAGONISTA A PARTIRE DAL 13 MAGGIO CON PARTENZA DA AGRIGENTO UN VIAGGIO NELLA BELLEZZA E NELLA POESIA , DOVE IL MARE CRISTALINO CON LE SUE INFIITE SFUMATURE FARA’ DA SFONDO ALLE AUTO D’EPOCA CHE PERCORRERANNO LA COSTA MERIDIOALE DELL’ISOLA PASSANDO ANCHE PER LA MAGICA SCOGLIERA BIANCA PER AMMIRARE IL PANORAMA CHE SI ESTENDE SINO ALL’INFINITO DEL MARE AFRICANO.

“LA XXXII EDIZIONE DEL GIRO DI SICILIA, DIVENUTO UN APPUTAMNETO IMMANCABILE PER TANTI APPASIONATI, SAPRÀ REGALARE A TUTTI I PARTECIPANTI UN RINNOVATO ENTUSIASMO ALL’INSEGNA DEL MOTORISMO STORICO, DICHIARA IL PRESIDENTE DEL VCC PANORMUS ANTONINO AUCCELLO , GRAZIE ALLA CALOROSA ACCOGLIENZA TARGATA MADE IN SICILY, PUNTO DI FORZA DELLA MANIFESTAZIONE”.

TRA LE VETTURE DI PRESTIGIO PARTECIPANTI UNA BUGATTI 30 DEL 1925 DALLA FRANCIA, UNA BENTLEY SPEED MODEL 4.5 DEL 1926 DALL’ITALIA, DAL BELGIO UNA ROLLS ROYCE PHANTHEOM 1 DEL 1928, UNA LANCIA APRILIA DEL 1937 CON A BORDO UN EQUIPAGGIO GIAPPONESE, UNA DELAGE D6-75 DEL 1938 DAL BELGIO, UNA FIAT 1100 S CARROZZERIA ALA D’ORO DEL 1948, SEMPRE DELLO STESSO ANNO UNA DELAHAYE 135 MS DAL BELGIO E LA FIAT 1100 DEL 1949 NATA COUPE’ MA TRASFORMATA IN BARCHETTA DALL’OFFICINA SPERANDEO, PRIMO PROPRIETARIO L’APPASSIONATO DI MOTORISMO IL BARONE SICILIANO STEFANO LA MOTTA.

TRA LE ANTEPRIME DEL GIRO DI SICILIA 2023 RITORNA L’EVENTO ASI SOLIDALE “ VIVERE UN SOGNO” GRAZIE ALLA RINNOVATA PARTECIPAZIONE DI UN EQUIPAGGIO DISABILE A BORDO DI UNA FIAT 600 ANNI 60, MODIFICATA PER PARAPLEGICI, A TESTIMONIANZA CHE “LE VERE BARRIERE SONO SOLO QUELLE MENTALI, COME DICHIARA NINNI GAMBINO, DISABILE DALL’ETÀ DI 23 ANNI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL LAVORO,PARTECIPANTE PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO, AL GIRO DI SICILIA.

IN QUESTA EDIZIONE 2023 PREVISTO IL 9 MAGGIO IL TROFEO DEDICATO AL CONTE PAOLO MARZOTTO, APPASSIONATO DI AUTO STORICHE, VINCITORE DI PIÙ EDIZIONI DEL GIRO DI SICILIA, ISOLA NELLA QUALE NEL 97 SPERIMENTÒ UNA VITICOLTURA INNOVATIVA E DI SUCCESSO.

ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIOE SVOLTASI IN DATA ODIERNA PRESSO LA NUOVA SICILAUTO, MAIN SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE, ERANO PRESENTI: IL PRESIDENTE DEL VETERAN CAR CLUB PANORMUS ANTONINO AUCCELLO ED IL DIRETTIVO DEL CLUB, L’ASSESSORE REGIONALE ALESSANDRO ARICO’, L’ONOREVOLE MARCO INTRAVAIA, LO SCRITTORE E CULTORE DEL MOTORISMO STORICO SALVATORE REQUIREZ, LO SCRITTORE E GIORNALISTA VINCENZO PRESTIGIACOMO, E TANTI ALTRI ESPONENTI ED APPASSIONATI DI MOTORISMO STORICO E NON SOLO.

L’ASESSORE ALESSANDRO ARICO’ HA CONFERMATO IL SUO IMPEGNO PER UNA MOBILITA’ DI RISPETTO NELL’ISOLA “STIAMO LAVORANDO AD UN ACCORDO QUADRO DI INTESA CON LE EX PROVINCE PER INTERVENIRE SULLE STRADE SICILIANE ED IN PARTICOLARE SU QUELLE CHE SONO STATE PROTAGONISTE DELLA STORIA DEL MOTORISMO STORICO” HA DICHIARATO ARICO’ “ IL GIRO DI SICILIA E’ UNA CORSA ENTRATA NEL CUOE DEI SICILIANI A PARI DELLA TARGA FLORIO, UNA FORZA STORICA RICONOSCIUTA A LIVELLO INTERNAZIOALE “.

“IL GIRO DI SICILIA E’ UN EVENTO IMPORTANTE PER LA NOSTRA REGIONE CHE VEDE QUEST’ANNO PRESENTE ANCHE IL COMUNE DI MONREALE, DOVE FACCIO L’AMMINISTRATORE NELLA VESTE DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO” HA DICHIARATO L’ONOREVOLE MARCO INTRAVAIA “LE ISTITUZIONI SONO PRESENTI E NON FARANNO MANCARE IL LORO APPOGGIO ANCHE NELLE EDIZIONI FUTURE DEL GIRO DI SICILIA DIVENUTO IMPORTANTE MOMENTO DI PROMOZIONE PER IL NOSTRO TERRITORO GRAZIE ALLA PRESENZA DI TANTI EQUIPAGGI INTERNAZIONALI”.

IL VICE SINDACO CAROLINA VARCHI DA ROMA HA INVIATO UN SALUTO AI PARTECIPANTI ED AGLI ORGANIZZATORI DELLA RIEVOCAZIONE DEL GIRO DI SICILIA 2023 “IL COMUNE DI PALERMO PARTECIPA CON CONVINZIONE ALLA MANIFESTAZIOE QUALE VOLANO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO” DICHIARA IL VICE SINDACO.

“IL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE È FRUTTO DI UN LAVORO DI SQUADRA NON SOLO DEI COMPONENTI DEL DIRETTIVO DEL CLUB MA ANCHE DI TUTTI GLI AMICI SICILIANI, APPASSIONATI DI MOTORISMO STORICO, CHE, A VARIO TITOLO, CONTRIBUISCONO AL SUCCESSO DELL’EVENTO CULTURALE-TURISTICO”, DICHIARA IL PRESIDENTE AUCCELLO;” UN RINGRAZIAMENTO AI PARTECIPANTI, AGLI SPONSOR E ALLE ISTITUZIONI CON L’AUSPICIO DI UNA MAGGIORE SINERGIA PER RENDERE SEMPRE PIU’ ATTRATTIVA LA NOSTRA ISOLA”, CONCLUDE IL PRESIDENTE AUCCELLO.