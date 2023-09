Un nuovo e importante riconoscimento si aggiunge alla bacheca dell’emittente universitaria cagliaritana Unica Radio: nella mattinata di ieri (giovedì 28 settembre) la webradio degli studenti dell’Università di Cagliari, rappresentata dal direttore Simone Cavagnino, ha ricevuto il secondo premio nella categoria “migliori web radio nazionali” (preceduta da ENEL Radio) agli ASCAI Media Awards 2023.

La premiazione, che ha raccolto 42 candidature di ben 25 aziende italiane, si è tenuta nella cornice del Complesso Eni Gazometro di Roma Ostiense in occasione della IX edizione di Comunica Impresa, di fronte a un vasto pubblico di professionisti della comunicazione, che dedicano il proprio lavoro alle pubblicazioni analogiche e digitali realizzate in Italia.

“È una grande soddisfazione aver partecipato con grandi aziende italiane e Pubbliche Amministrazioni agli ASCAI Media Awards 2023, in occasione della nona edizione di Comunica Impresa, evento che attribuisce particolare importanza agli aspetti comunicativi del nuovo millennio”, commenta Carlo Pahler, editore dell’emittente isolana.“Riceviamo con grande orgoglio questo importante riconoscimento, che premia il costante lavoro svolto dalla nostra emittente nel corso degli anni.”

LA RADIO – Unica Radio, webradio degli studenti dell’Università di Cagliari è figlia di un progetto universitario nato nel 2007, finanziato attraverso i fondi dedicati alle attività culturali dell’Università di Cagliari e il fondo regionale dell’ERSU Cagliari. L’emittente è una realtà che coinvolge gli studenti e il territorio con partecipazione e numeri in costante crescita. Negli anni ha attivato diverse collaborazioni con emittenti nazionali, tra le quali LA7, RAI, Radio Rai, m2o, Gruppo Editoriale L’Espresso e con associazioni no profit universitarie. Il suo obiettivo principale è rivolto alla promozione di cultura, eventi e informazione. Porta avanti le passioni degli studenti, ne valorizza le attitudini ed evidenzia le innovazioni del presente. Si caratterizza come una emittente sociale: sfrutta la rete e la tecnologia per comunicare con gli studenti e con i giovani. La stazione radio è sempre presente negli eventi culturali e nelle manifestazioni del territorio. L’emittente ha diretto tecnicamente il World College Radio Day, giornata mondiale delle radio universitarie coordinando la regia mondiale. Ha ricevuto per l’impegno e la valenza tecnica il ringraziamento dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Unica Radio è testata giornalistica registrata al Tribunale di Cagliari, partecipa al progetto Europeo Europhonica all’interno del Parlamento di Strasburgo e di Bruxelles promosso dall’Associazione Raduni. È, inoltre, la prima radio universitaria in Italia a trasmettere in DAB+ e a diffondere i suoi contenuti attraverso le principali piattaforme di streaming (Spotify, Google Music su tutte).