Si scaldano i motori a Villa La Massa, hotel 5 stelle alle porte di Firenze, parte di Villa d’Este Hotels. Per la tre giorni di “Villa La Massa Excellence”, la prima kermesse ideata e creata in collaborazione con Canossa Events, azienda leader in eventi automobilistici di lusso, dedicata all’alta ospitalità e alle più belle Youngtimer, Supercar da collezione prodotte dopo il 1990.

Dal 13 al 15 ottobre Villa La Massa, gioiello architettonico di epoca medicea circondato da dieci ettari di parco, sarà luogo privilegiato di ritrovo per i collezionisti di supercar da tutto il mondo.

Durante “Villa La Massa Excellence”, l’eleganza, la tecnica e la potenza automobilistica si uniscono all’eccellenza culinaria locale e all’ospitalità di alto livello, che contraddistinguono Villa La Massa: grandi nomi hanno soggiornato in questa storica dimora, da Gregory Peck a Winston Churchill, da Elizabeth Taylor a Richard Burton, per concludere con David Bowie e Iman che vi hanno celebrato il loro matrimonio.

La giornata di sabato 14 ottobre sarà aperta al pubblico: grazie a uno speciale day pass (che include Car Show, brunch in Sala Corsini e Car Parade) gli appassionati potranno vivere il fascino delle più belle auto dal pedigree sportivo e dal design moderno, costruite a partire dal 1990 e votare la più bella che vincerà il Premio del Pubblico.

Premi “Supercars Firenze” con una giuria molto speciale

Nella serata di gala di sabato 14 ottobre saranno assegnati i premi “Supercars Firenze“, con due classifiche e tre premiati per ciascuna: una dedicata agli esemplari di Youngtimer che hanno spinto l’Evoluzione dell’automobile e una a quelli che hanno rappresentato l’Innovazione.

Per l’occasione è stata creata una giuria internazionale molto speciale, all’interno della quale sono rappresentate competenze ed esperienze diverse: Tomaso Trussardi, esperto di moda e automobili; Emanuela Frattini, architetto e designer pluripremiata a livello internazionale; Stephen Bayley, guru dello stile, critico di design e architettura; Fabio Filippini, car designer e autore; Stefano Guindani, fotografo di moda ed esperto di beneficenza; Duccio Lopresto, collezionista e manager di RM Sotheby’s e Marco Makaus, veterano del settore automobilistico, organizzatore di eventi. Tutti capitanati da Massimo Delbò, direttore responsabile di Cavallino Magazine.

Villa La Massa fa parte del gruppo Villa d’Este Hotels

Villa La Massa fa parte del gruppo Villa d’Este Hotels, che comprende Villa d’Este, l’iconico hotel a cinque stelle sul Lago di Como, dove ogni anno si tiene il Concorso d’Eleganza. Quello tra Villa d’Este e il mondo dell’automobilismo è un legame indissolubile che dura nel tempo e ribadito dall’organizzazione di “Villa La Massa Excellence”: un appuntamento fuori dall’ordinario, fatto per “assaporare la vita al massimo” e vivere forti emozioni.

Il programma completo di “Villa La Massa Excellence 2023”

Venerdì 13 ottobre

19:00 – Aperitivo di benvenuto nella Terrazza del Ristorante Il Verrocchio all’interno di Villa La Massa.

20:00 – Cena al Ristorante Il Verrocchio.

Sabato 14 ottobre

10:00 – Car Show, apertura dei cancelli al pubblico.

13:00 – Brunch per i collezionisti presso il Bistrot L’Oliveto e in Sala Corsini per il pubblico.

15:00 – Car parade nei giardini di Villa La Massa.

20:00 – Per i collezionisti cena stellata al Ristorante «Atto» di Vito Mollica presso Palazzo Portinari Salviati, nel cuore di Firenze. A concludere Cerimonia di premiazione, con la consegna degli Awards “Supercars Firenze”.

Domenica 15 ottobre

9:30 – Driving Tour nelle colline del Chianti.

10:30 – Coffee break presso l’affascinante Tenuta del Palagio, nel cuore del Chianti Classico.

12:30 – Farewell Lunch presso Antica Macelleria Cecchini a Panzano in Chianti.

