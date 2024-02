I retail partner italiani di Ineos Grenadier e Quartermaster sono 12, situati nelle principali città, e sono affiancati da altri cinque punti vendita aftersales per garantire un’assistenza completa a tutti i proprietari in tutto il Paese.

I veicoli di Ineos Automotive sono dotati di numerosi componenti ad alta resistenza e di alta qualità provenienti dall’Italia: gli assali progettati e costruiti da Carraro, l’impianto frenante progettato da Brembo, i tiranti sterzo e i puntoni da Frap e i cavi per il blocco e lo sblocco dei differenziali da Cofle.

Costruito secondo standard di qualità di livello mondiale con comfort e raffinatezza moderni, il nuovo pick-up Quartermaster combina le caratteristiche del Grenadier Station Wagon con una maggiore versatilità di carico, perfetta per chi ama uno stile di vita all’aria aperta”.

Il Grenadier Quartermaster e lo Station Wagon sono entrambi dotati di un telaio a longheroni a sezione scatolata con robusti assali rigidi, un riduttore manuale a due velocità e fino a tre differenziali bloccabili. Gli acquirenti possono scegliere tra motori benzina o diesel BMW sei cilindri in linea da 3 litri turbocompressi, con trasmissione automatica ZF a otto rapporti.

Questo telaio allungato permette di ospitare un vano di carico ampio e versatile, in grado di sopportare un carico fino a 760 kg e di trasportare senza fatica un europallet standard (1.200 mm x 800 mm). Offre capacità in off-road di prim’ordine, con un’altezza da terra di 264 mm, una profondità di guado di 800 mm, angoli di attacco (35,5), di uscita (22,6) e di dosso (28,2) ineguagliati da qualsiasi altro pick-up di serie.

Il Double Cab pick-up Quartermaster prende il nome dall’ufficiale dell’esercito britannico responsabile dell’approvvigionamento e della distribuzione delle provviste. È stato sviluppato parallelamente a modello Station Wagon ed entrambi sono costruiti nello stesso stabilimento di Hambach, in Francia, che Ineos Automotive ha acquisito da Mercedes-Benz nel gennaio 2021.

Il nuovo Double Cab pick-up Ineos Grenadier Quartermaster è esposto nella Galleria 3 insieme al modello Grenadier Station Wagon . Questi 4X4 di classe mondiale sono stati progettati per essere estremamente adatti all’off-road con prestazioni ottimali anche su strada, rendendoli compagni ideali per qualsiasi attività all’aperto, grazie anche ai loro potenti motori, all’ampio catalogo di accessori e alla capacità di traino di 3.500 kg.

Il nuovo Double Cab pick-up del Gruppo anglo tedesco in esposizione all'European Outdoor Show (EOS) 2024, la fiera internazionale dedicata all’outdoor in pieno svolgimento a Verona.

Ad Eos 2024, Ineos Automotive ha presentato il pick up Grenadier Quartermaster

