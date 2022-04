-Il Giappone e l’Italia presentano molteplici affinità culturali sintetizzate alla

perfezione nello stile del poliedrico chef, che condivide con Suzuki valori come

sostenibilità, rispetto per l’ambiente, affidabilità e sicurezza. Da qui la scelta

della sua nuova auto.

– Chef Hiro, Ambasciatore della Cucina Giapponese in Italia, guiderà una Ignis

Hybrid 1.2 Top 4WD Allgrip

Un disco rosso su fondo bianco: questa è la bandiera del Giappone, una

raffigurazione stilizzata dell’alba, un simbolo utilizzato fin dall’antichità per

rappresentare tutte le promesse dell’avvenire, il potere dei nobili e la fierezza

dei samurai. Il rosso è una lente con cui guardare al Giappone e sempre rosso

è il filo del destino che unisce le anime gemelle, secondo una popolare

leggenda giapponese. Forse anche Italia e Giappone lo sono, da sempre.

Infatti nonostante la distanza geografica e le differenze innegabili, Italia e

Giappone sono davvero molto simili: dalla passione per il cibo alla cultura

millenaria, dalla moda al design. Sarà per questo che italiani e giapponesi si

riconoscono da lontano e si “amano” di quella passione che i cultori del bello

conoscono bene. Così lo stile di entrambi i paesi è inimitabile e inconfondibile

ovunque.

Senza dimenticare la bellezza dei paesaggi che li contraddistingue. Perché se

l’Italia è il Bel Paese, il Giappone è un arcipelago dai paesaggi incantevoli, dove

storia e modernità si incontrano in armonia e dove tradizioni, eredità di una

lunga storia culturale e spirituale, sono sempre vive.

Sarà per questo motivo che Hirohiko Shoda o Chef Hiro, come ormai lo

chiamano tutti, ha deciso di fermarsi in Italia portando con sé tutta la passione

del Sol Levante e facendo appassionare gli italiani al suo paese grazie a show

radiofonici, televisivi e libri, tra cui l’ultimo Hiro Carton Food, le ricette del cuore

di Chef Hiro.

In strada c’è Chef Hiro

Oggi possiamo dire che due illustri giapponesi viaggiano insieme sulle strade

d’Italia: Chef Hiro e Suzuki Ignis Hybrid. Infatti lo chef – nominato ufficialmente

Ambasciatore della Cucina Giapponese in Italia dal MAFF Japan (Ministero

dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Giappone) – ha scelto il SUV

ultracompatto e funzionale di Suzuki, ideale per i percorsi urbani ed extraurbani.

Suzuki e Chef Hiro: la condivisione dei valori

È proprio la condivisione di valori il motivo che ha spinto Chef Hiro a scegliere

la compatta Ignis Hybrid 1.2 Top 4WD Allgrip: sostenibilità, rispetto per

l’ambiente, affidabilità e sicurezza, caratteristiche che, insieme all’alta

tecnologia e all’agilità hanno fatto della SUV nipponica l’auto perfetta per le

spedizioni di Chef Hiro alla ricerca dei prodotti che predilige, lungo le strade del

Paese che ama. Una vettura utile e funzionale in grado di accompagnarlo nelle

sue escursioni e allo stesso tempo perfetto anche nelle strade affollate e

caotiche delle piccole e grandi città italiane, come Roma, dove lo chef ha

stabilito la propria residenza.