Citroën Ami – 100% ëlectric si conferma ancora una volta una ultracompatta versatile e simpatica, adatta ad ogni occasione e in grado di soddisfare esigenze differenti grazie alla perfetta unione tra dinamismo e autonomia full electric.

Perfettamente a suo agio in ambito urbano è in grado di offrire una mobilità innovativa ed ecosostenibile anche in un contesto totalmente differente ed extra-urbano, come possono essere le panoramiche strade di montagna, diventando il partner perfetto per rispondere alle esigenze del settore alberghiero.

La sua autonomia fino a 75 km, la sua guida silenziosa e senza emissioni di CO2 abbinata alla estrema semplicità di ricarica in sole tre ore da una normale presa di corrente e la buona abitabilità interna per due persone sedute una di fianco all’altra, consentono ai clienti di alcuni tra gli hotel più belli del nostro paese di scoprire il fascino di località turistiche all’insegna della modernità e del rispetto dell’ambiente.

Citroën Ami: già a disposizione degli ospiti di hotel storici ed esclusivi

È il caso degli Hotel Posta e Catturani di Madonna di Campiglio, affascinante località della montagna trentina, e di Palazzo Montemartini nel centro di Roma, che hanno scelto proprio Citroën Ami come veicolo per gli itinerari stradali, naturalistici e urbani, a disposizione dei loro ospiti.

Gli Hotel Posta e Catturani

I primi due hotel, gioielli storici che impreziosiscono il panorama delle Dolomiti del Brenta, sono nati dalla catena Bagaglino Hotels, diventata celebre negli anni ’90 come meta di vacanze esclusive.

La prima delle due strutture, situata a breve distanza dal centro e dalla rinomata pista 3Tre, è un luogo d’incontro per gli amanti dello slalom speciale, dove ogni anno i campioni si sfidano per la prestigiosa Coppa del Mondo. La struttura offre miniappartamenti con trattamento alberghiero, garantendo ai suoi ospiti un’esperienza accogliente e confortevole.

Dall’altro lato, l’Hotel Catturani, posizionato al passo di Campo Carlo Magno, regala una vista mozzafiato sulla cima del Grostè, la vetta più settentrionale della parte centrale del Gruppo del Brenta. Questa posizione privilegiata consente agli ospiti di immergersi completamente nella bellezza della natura circostante.

Grazie a Citroën Ami -100% ëlectric, la clientela delle due strutture potrà vivere la mobilità elettrica in un meraviglioso contesto alpino, con la straordinaria coreografia delle vette dolomitiche, senza preoccuparsi del parcheggio anche in alta stagione e con il vantaggio di essere collegati comodamente al centro.

Palazzo Montemartini Rome un cinque stelle nel cuore della città eterna

Di tutt’altra natura è Palazzo Montemartini Rome a Radisson Collection Hotel, un hotel a 5 stelle nel cuore della città eterna, a pochi passi dalle antiche Terme di Diocleziano e dalla Stazione Termini. Si trova in Largo Giovanni Montemartini in un palazzo d’epoca riportato a nuovo splendore, dove convivono storia e design contemporaneo.

L’hotel si cela in un’area privata attraversata dalle Mura Serviane, e, grazie alla sua posizione strategica e alla qualità dei servizi, è una vera e propria oasi urbana, rifugio ideale per chi desidera trascorrere un soggiorno in città ma anche punto di riferimento per una pausa grazie alla presenza del Senses Restaurant & Lounge Bar, luogo perfetto per gustare le specialità dello Chef Alessandro Tognacci nell’arco dell’intera giornata.

Sempre all’interno dell’hotel, la Caschera Spa, con i suoi 600 metri quadri di benessere, è la meta ideale per una pausa rigenerante o per un’occasione speciale. E grazie a Citroën Ami – 100% ëlectric, gli ospiti di Palazzo Montemartini avranno a disposizione il veicolo perfetto per le escursioni in centro città e per ammirare le meraviglie della città eterna.

Citroën Ami – 100% ëlectric si può guidare a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM. Con zero emissioni di CO2, il veicolo offre un’autonomia fino a 75 km grazie ad una batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, che si ricarica in sole 3 ore con una presa elettrica standard da 220V mediante il cavo previsto a bordo.

Recentemente, la batteria ha beneficiato di alcune migliorie al fine di ottimizzare le prestazioni dinamiche durante specifiche condizioni di guida, quali la presenza di climi freddi o forti pendenze, migliorando così l’esperienza dei clienti e assicurando il successo in queste nuove destinazioni.

<<Siamo orgogliosi che Citroën Ami sia stata scelta come la soluzione di mobilità da parte di hotel così rinomati – spiega Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën Italia – in un settore in cui è fondamentale saper offrire servizi ed esperienze diversificate, originali e memorabili! Citroën Ami esprime al meglio questi elementi perché è un oggetto unico, moderno e innovativo che esprime tutta l’audacia del nostro Brand, da sempre vicino alle persone, attento alle loro esigenze di mobilità nella vita quotidiana e che pone la serenità e il benessere al centro dell’esperienza cliente. Credo che Citroën Ami possa rappresentare una concreta fonte di ispirazione anche per altre strutture turistiche, interessate ad offrire ai propri clienti esperienze uniche, all’insegna del benessere e nel rispetto dell’ambiente>>.