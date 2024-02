La distanza di oltre 400 chilometri che separa Milano da Saint-Tropez, nella francese Costa Azzurra, è l’occasione per toccare con mano l’esperienza premium di un viaggio all’insegna del più autentico savoir-faire francese.

DS 7 si presenta emblematicamente come fusione di uno stile raffinato, pronto ad evocare la sportività negli allestimenti Performance Line, unito alla tecnologia più sofisticata.

Tecnologia che si ispira al leggendario passato del brand, raggiungendo un nuovo straordinario livello di efficienza, come testimonia il sistema DS Active Scan Suspension, in grado di regolare le sospensioni in funzione delle condizioni e del profilo della strada. I suoi sensori lavorano in continuazione per determinare il grado ottimale di assorbimento degli urti da applicare ad ogni ammortizzatore, dopo il rilevamento del fondo stradale dalla telecamera frontale. Il suo utilizzo, unito alla modalità di guida Comfort, si rivela efficace anche con i frequenti dossi rallentatori che troviamo in Costa Azzurra.

Durante il viaggio, DS 7 esibisce ulteriori esclusivi sistemi, come attesta la telecamera ad infrarossi localizzata sul piantone dello sterzo dietro al volante: puntata sul conducente, analizza la direzione dello sguardo e della testa per valutare il livello di distrazione, analizzando in seconda battuta anche la chiusura delle palpebre, indice di vigilanza ed attenzione.

A proposito invece di propulsione, la natura ibrida plug-in di DS 7 E-Tense si presenta abbinando la presenza di un motore benzina ed uno elettrico, con cui percorrere fino a 65 chilometri a zero emissioni, grazie alla modalità Electric.

Il sistema si dimostra particolarmente interessante nella dinamica del lungo viaggio, poiché al rilascio dell’acceleratore il motore entra in modalità veleggio e viene disinserito automaticamente, girando a vuoto. In questo modo, la vettura arriva a percorrere un ulteriore tratto per inerzia senza utilizzare carburante, con il risultato di un tangibile risparmio di energia e carburante sulle lunghe percorrenze.

In evidenza, tra le differenti tecnologie presenti, anche il sistema DS IRIS che equipaggia ogni modello DS Automobiles, oggi con le esclusive funzionalità di ChatGPT, pronte a soddisfare curiosità e necessità durante il viaggio. È sufficiente pronunciare “OK IRIS” oppure premere l’apposito pulsante sul volante, per avviare in totale sicurezza una conversazione fluida e naturale. In questo modo, senza distogliere lo sguardo dalla strada, è possibile chiedere informazioni su cosa vale la pena visitare mentre ci si avvicina ad una località. Esplorare Saint-Tropez con DS 7 E-TENSE diventa quindi ancora più interessante, dopo le informazioni raccolte durante il viaggio grazie a DS Iris e ChatGPT.

Saint-Tropez: da villaggio di pescatori a punto d’incontro del jet-set internazionale

Per molti si tratta del villaggio sul mare più famoso del Mediterraneo, ma è innegabile l’impulso dato alla fine degli anni 50, grazie all’arrivo di Brigitte Bardot. In poco tempo, Saint-Tropez diventa punto d’incontro preferito per il jet-set in cerca di sole.

Il suo stile hippie chic segue il ritmo delle stagioni, e degli eventi che animano questa località di mare. Popolata da personaggi atipici, che con la loro diversità ne costituiscono l’autentica ricchezza, Saint-Tropez sfoggia anche un Museo delle Farfalle, con le più belle farfalle del mondo. Il folclore locale si manifesta inoltre durante il mercato di martedì e sabato mattina, dove lo stile provenzale offre al visitatore un vero e proprio tripudio di colori, con le bancarelle cariche di frutta, verdura e fiori.

Saint-Tropez è senza dubbio anche la patria di yacht e barche di lusso, che in nella stagione estiva rappresentano il modo più veloce per raggiungere questa località, dalla viabilità complessa. Lo sanno bene le boutique più note, tipicamente aperte dal mese di maggio, in coincidenza con i primi arrivi di quel jet-set che indossa abiti firmati e cerca una passerella da cui mostrarsi.

Proprio quella su cui DS 7 E-Tense si trova a proprio agio, con il suo stile raffinato pronto a sublimare l’esperienza premium del viaggio alla francese.