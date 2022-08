Nella seconda settimana di settembre torna ECOdolomites, la kermesse per una mobilità e un turismo sostenibili, che promuove un futuro sempre più elettrico tra le montagne sotto tutela Unesco. Nel contempo porta con sé una nuova location e soprattutto nuovi intenti.

Il noto mountain rally è in programma il 9 e 10 settembre

La tredicesima edizione dell’ormai noto e-trophy per veicoli non inquinanti, in programma venerdì 9 e sabato 10 settembre (con una prima possibilità di registrarsi giovedì 8), non solo prevede, per la prima volta, partenza e arrivo a Bolzano, ma alza l’asticella dei suoi obiettivi eco-consapevoli anche in termini di messaggi mutuati all’esterno. In tale logica è stato creato il nuovo leit motiv della kermesse che da quest’anno sarà green & safe per rendere evidente che occorre essere responsabili a 360°.

Mobilità sostenibile e turismo responsabile

Gettate le basi in termini di sensibilizzazione alla mobilità elettrica in un territorio di incomparabile bellezza come le Dolomiti ecco che ora i fari devono essere puntati sulla sicurezza. Infatti una mobilità davvero responsabile non può fermarsi alla scelta, pur lodevolissima, di un mezzo green – che, oltre a non inquinare, prevede impianti di ricarica innocui- ma deve includere una guida rispettosa dell’incolumità propria e degli altri, nonché la presa di coscienza, in generale, delle alte tecnologie per la sicurezza –dai sensori di frenata alla guida autonoma e altro-, ma anche di quelli che possono essere comunque i rischi dell’elettrico e contemporaneamente dei sempre più innovativi e performanti sistemi per il loro contenimento.

Ellermann Gmbh: partner ufficiale di ECOdolomites 2022

Non a caso, partner ufficiale di questa tredicesima edizione di ECOdolomites, che si fregia del patrocinio di Alto Adige Südtirol, Fondazione Unesco e Fiera Bolzano, è la tedesca Ellermann Gmbh, distribuita in Italia da Emicontrols srl di Bolzano.

Proprio quest’ultima – sulla base di un aumento del 155% di immatricolazioni di e-car in Europa – sottolinea la necessità di prevedere un adeguamento delle modalità di intervento dei corpi antincendio e dei soccorsi in genere in caso di incidenti che coinvolgano mezzi elettrici o ibridi.

Rientra in questa consapevolezza la scelta di distribuire anche in Italia gli speciali container di quarantena brevettati (foto a sx), per trasportare, custodire e tenere sotto osservazione in assoluta sicurezza qualsiasi tipo di veicolo elettrico in particolare dopo un incidente stradale.

ECOdolomites, che anche per questa edizione ha riscosso il plauso e l’adesione da parte di possessori di veicoli non inquinanti dal Nord Italia e da altri Paesi dell’arco alpino, è come sempre organizzata da ECOmove, associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente, impegnata nella sensibilizzazione alle alternative ai motori a scoppio, in particolare nel settore turistico, che è sinonimo di alta mobilità.

<<Tutto è partito – spiega Daniel Campisi (nella foto a sx), presidente di ECOmove e responsabile dell’e-trophy – da un forte senso di responsabilità nei confronti del magnifico, insostituibile ma fragile territorio che ci accoglie. E proprio quel senso di responsabilità ci spinge, ora che la sensibilizzazione a una mobilità green viaggia come deve, a puntare con decisione sulla sicurezza. Ed eccoci allora in versione green & safe. Perché le scelte virtuose lo siano a tutto tondo>>.

Ulteriori info

L’e-rally ECOdolomites 2022 è aperto a tutti i possessori di auto non inquinanti, fino a un massimo di 80 veicoli partecipanti. Per iscriversi basta entrare nel sito di Ecomove e seguire le istruzioni a video.