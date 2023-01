Emozioni in movimento, bellezza, grazia ed eleganza in perfetta armonia. Dopo il grande successo negli anni scorsi con “La moda in viaggio”, nello showroom Unicar di Salerno, tornano gli exhibition live. Lì dove, in un gioco di riflessi e trasparenze, trovano spazio le auto del momento, l’arte racconta il connubio tra storia e tradizione, grinta e fascino.

Nei cinquemila metri quadrati della concessionaria, venerdì 27 gennaio alle 18.30 al civico 28 di Via Roberto Wenner, Zona Industriale, la presentazione in anteprima della nuova Jeep® Avenger, (a marzo la presentazione nazionale) pronta a inaugurare un nuovo capitolo della storia del brand.

«In passato sono stato fautore di una mission rivolta a operare una magica fusione tra il mondo dell’Automobilismo e quello dell’Haute Couture, riuscendo a dare vita a vincenti partnership tra due economie dallo stile unico ed inconfondibile. Questa volta il connubio sarà con l’arte della danza, nella quale riconosco indiscutibile eleganza, grazia e raffinatezza, gli stessi elementi della nuova Jeep® Avenger che abbiamo il piacere e l’onore di presentare in anteprima», dice Attilio Tortora, Amministratore Unicar Salerno, una delle più importanti aziende della Provincia di Salerno del settore.

Alla presenza di molti ospiti esclusivi, tra bollicine e finger food, l’accogliente salotto di casa Alfa Romeo & Jeep®, è pronto a trasformarsi infatti in palcoscenico. Per l’occasione l’étoile Corona Paone firma le coreografie di un passo a quattro prima e di un passo a due poi con Francesca Brandi e Flavio De Vargas con l’accompagnamento live del trio composto da Mariella Pandolfi (pianoforte), Massimo Mercogliano (basso), Dario Guidobaldi (batteria). Sperimentazione e tradizione si fondono sulle musiche di Astor Piazzolla, straordinario genio musicale che ha rivoluzionato il tango donandogli nuova vita e nobiltà. Ai danzatori il compito di interpretare suoni ipnotici, crescendo intensi, temi accattivanti mescolati ad un sapore jazz che si evolve ed affascina.

Non solo dunque la vettura in mostra, eletta auto dell’anno 2023, ma anche l’occasione per tutti gli invitati di prendere parte ad uno spettacolo di musica e danza. Su impulso di Tortora, lo showroom si trasforma in un luogo concentrato di libertà, dove le arti, nella loro espressione più pura, sfiorano, incrociano, incontrano agilità, potenza, design. La nuova Jeep®, è un modello moderno e compatto, disponibile 100% elettrico o con motorizzazione turbo benzina. Combina il DNA Jeep® con tecnologia all’avanguardia, offrendo un design interno versatile con molto spazio per le avventure quotidiane.

UNICAR Alfa Romeo, Jeep®. Sono i prestigiosi marchi automobilistici della concessionaria Unicar di Salerno. È una storia d’amore per le auto quella dell’azienda salernitana che ha travalicato i confini provinciali collocandosi tra le concessionarie leader della Campania. Ma anche di passione, la stessa che caratterizza le automobili Alfa Romeo; di coraggio per le auto Jeep®. Nata nel 1991, Unicar si è immediatamente imposta sul mercato per la qualità dei servizi offerti, dalla commercializzazione delle auto nuove e usate all’assistenza meccanica specializzata; da un fornito magazzino ricambi garantiti al noleggio di auto a breve e lungo termine.