Il Festival di Sanremo ha scelto Suzuki come Auto Ufficiale della 70a edizione. L’ibrido di Suzuki verrà presentato in mondovisione grazie alla campagna “Suzuki è Hybrid. Be Hybrid. Drive Suzuki.”.

La prossima settimana prenderà il via la 70a edizione del Festival della Canzone Italiana, che si svolgerà a Sanremo da martedì 4 a sabato 8 febbraio e vedrà coinvolta Suzuki scelta dall’Organizzazione come Auto Ufficiale della manifestazione, che quest’anno viene arricchita dal progetto Rai “Tra Palco e città” realizzato con la collaborazione di Rai Pubblicità.

Suzuki avrà la possibilità, proprio nel periodo del Festival, di presentare la campagna “Suzuki è Hybrid. Be Hybrid. Drive Suzuki”, sia in televisione che sugli altri media. Il claim punta ad aumentare la notorietà del marchio Suzuki e della sua tecnologia Hybrid presso un pubblico vasto e variegato e anticipa il weekend di Porte Aperte che i Concessionari dedicheranno sabato 8 e domenica 9 proprio alla gamma ibrida e alle sue importanti novità, VITARA HYBRID e S-CROSS HYBRID.

La tecnologia sul tappeto rosso

Oltre che sui media e presso la Rete Ufficiale, la gamma Suzuki HYBRID sarà presentata anche a Sanremo e farà da fil rouge tra i luoghi chiave del Festival. Una VITARA HYBRID 1.4 TOP 4WD AllGrip sarà, infatti, esposta al Forte di Santa Tecla, dove si terrà la mostra “Sanremo 70”. Qui più di 300 elementi tra foto, abiti famosi e oggetti iconici provenienti dall’Archivio di Rai Teche attireranno numerosi visitatori e permetteranno loro di rivivere l’intera storia del Festival della Canzone italiana.

Casa Sanremo, presso il Palafiori, ospiterà una seconda Suzuki VITARA HYBRID affiancata da una V-STROM 1050XT. Lo stile distintivo della Nuova V-STROM 1050 XT incorpora elementi provenienti sia dalla storica DR-Z sia dalla leggendaria DR-BIG. Lo fa riprendendo il tratto stilistico di due moto iconiche. Il caratteristico becco, per la prima volta adottato da Suzuki e poi ripreso da altri, è la firma stilistica di una tradizione storica. Un design evoluto che, sulla Nuova V-STROM 1050 XT, risulta ancora più aggressivo e audace.

La coppia formata da queste ultime due novità della Casa di Hamamatsu sarà protagonista di Casa Sanremo, il centro nevralgico delle notti sanremesi, con feste, showcase, concerti e dj set vivacizzati dallo staff di Radio2. Da qui ci saranno inoltre collegamenti in diretta con i programmi Rai che seguiranno il Festival sui canali tv, radio e digital.

Appuntamento per l’8 e il 9 febbraio

La tecnologia Suzuki Hybrid è disponibile su IGNIS e SWIFT con motore 1.2 Dualjet da 90 cv e ora anche su VITARA e S-CROSS, con motorizzazione 1.4 Boosterjet da 129 cv. Questi ultimi due modelli debutteranno davanti al grande pubblico proprio nel weekend di Porte Aperte che si terrà l’8 e il 9 febbraio. Le due date rappresentano un’occasione da non perdere per scoprire meglio le caratteristiche delle ibride di Hamamatsu, disponibili tutte anche con trazione integrale 4×4 AllGrip, e per conoscere le promozioni attive in questo periodo.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram