Correva l’anno 1971 e precisamente il 13 marzo. In tale data al Salone di Ginevra venne presentata ufficialmente la Lamborghini Countach. Una vettura che, nei programmi della Casa di Sant’Agata Bolognese, era destinata a diventare la degna erede della iconica Miura.

La Countach è il capolavoro nato dalla penna e dal genio creativo del grande maestro del design Marcello Gandini. Una vettura affascinante, non convenzionale e dalle prestazioni eccezionali, che rappresenta la quintessenza della leggenda Lamborghini. Il nome “Countach” è una espressione presa a prestito dal dialetto piemontese ed usata per indicare stupore ed ammirazione.

Ebbene a cinquant’anni dalla sua presentazione, la leggendaria Lamborghini Countach torna a stupire con una serie limitata ibrida che celebra il design visionario che ha rivoluzionato per sempre il panorama delle supersportive moderne, gettando le basi del patrimonio Lamborghini. Questa è la nuova Countach LPI 800-4. Ispirata al passato ma con una vocazione al futuro.

La sigla

La sigla LPI, sta per “Longitudinale Posteriore Ibrido” per specificare la posizione del potente V12 Lamborghini da 6,5 litri con l’aggiunta del sistema elettrico a supercondensatore che ha in dotazione. “800” è il numero dei cavalli e “4” indica la trazione integrale.

Il primo contatto con la strada

Per la prima volta dalla sua presentazione, avvenuta a Pebble Beach il 13 agosto dell’anno passato, la Lamborghini Countach LPI 800-4 è scesa in strada. In quest’occasione speciale la neonata supersportiva è stata accompagnata da due delle sue antenate più importanti, la prima Countach LP 400 e l’ultima Countach 25° anniversario, prodotti. L’esperienza dinamica insieme a due protagoniste della collezione storica dell’azienda ha regalato immagini straordinarie ed inedite.

Una supercar con 814 Cavalli che scalpitano

La Countach LPI 800-4 possiede una potenza totale di 814 Cv; monta un motore V12 Lamborghini da 6,5 litri, con una potenza di 780 Cv, combinato con un motore elettrico da 48 volt montato direttamente sul cambio, che eroga ulteriori 34 Cv di potenza per una risposta immediata e un aumento delle prestazioni. Il motore elettrico è alimentato da un supercondensatore che fornisce una potenza tre volte superiore rispetto a una batteria agli ioni di litio con lo stesso peso.

112 esemplari in tutto

La vettura verrà realizzata in una tiratura limitata di soli 112 esemplari già tutti venduti prima della presentazione: il numero di unità prodotte è un rimando a “LP 112“, il nome del progetto utilizzato internamente durante lo sviluppo della prima versione della Lamborghini Countach.

Da questi primi mesi del 2022, inizieranno le consegne delle prime Countach LPI 800-4 ai clienti di tutto il mondo, che avranno il privilegio di guidare un pezzo della storia automobilistica reinventato per il futuro.