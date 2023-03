È necessario abbandonare il modello di sviluppo urbano “autostradale” e dare priorità alla facilità e alla comodità degli spostamenti locali. La maggior parte degli spostamenti in auto sono brevi e trasportano una sola persona. La maggior parte dell’energia viene sprecata per sostenere il peso del veicolo stesso. I veicoli troppo grandi sono la causa principale della congestione urbana, dell’inquinamento, dello spreco di energia, di materiali e di spazio pubblico. Poiché le città di tutto il mondo si stanno orientando verso un modello ad alta densità, bassa velocità e basso impatto, è necessario creare un nuovo tipo di veicolo personale che consenta alle persone di spostarsi comodamente. Le microcar sono una soluzione.

Le microcar sono le dimensioni più piccole dei veicoli elettrici (EV) a quattro ruote. Quando non sono occupati, questi veicoli hanno un peso medio compreso tra 100 e 500 chilogrammi. A seconda del tipo di veicolo e delle normative locali, la loro velocità massima varia da 25 a 90 chilometri orari. Da un punto di vista tecnico, queste auto sono facili da realizzare, il che spiega perché sono state spesso prodotte da piccole aziende con fabbriche di dimensioni ridotte. Tuttavia, anche alcuni grandi produttori OEM come Renault e Citroen hanno mostrato interesse lanciando i propri modelli. Il rapporto IDTechEx, “Micro EV 2023-2043: veicoli elettrici a due ruote, tre ruote e microcar”, analizza oltre 25 modelli di microcar provenienti da vari Paesi in base a parametri chiave come la potenza del motore, la capacità della batteria e l’autonomia.

Come per ogni nuova forma di mobilità, vengono utilizzate molte parole per classificare le varianti attualmente disponibili sul mercato delle microcar. In generale, le caratteristiche che contraddistinguono le microcar sono i) dimensioni compatte e leggerezza e ii) velocità massima limitata agli ambienti urbani, che le fanno rientrare nella categoria dei Micro EV. Secondo IDTechEx, le microcar si collocano tra le auto elettriche e i ciclomotori elettrici nello spettro della mobilità. Anche in questo caso, ci possono essere molte variazioni in termini di aspetto o di classificazione di una microcar. Altri termini che possono essere utilizzati per descrivere una microcar a livello regionale sono quadricicli (UE e Regno Unito), EV di quartiere (USA) e Kei car (Giappone).

Il segmento di auto più piccolo della Cina è interamente elettrico

In Cina le autovetture di diverse dimensioni sono suddivise in sei livelli: A00, A0, A, B, C e D, con A00 che descrive i modelli di micro dimensioni con passo da 2 a 2,3 metri e A0 che descrive i modelli di piccole dimensioni con passo da 2,3 a 2,5 metri.

Nel 2019 la Cina ha aggiunto una categoria di veicoli A00 per combattere le microcar illegali al piombo acido. Questa classe di veicoli è destinata ai veicoli elettrici per passeggeri a bassa velocità con meno di quattro posti. Viene specificata una particolare enfasi sull’uso di batterie chimiche di tipo LFP o NMC, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti illegali di piombo-acido (l’80% dei quali proviene da microcar non registrate). Secondo i dati della China Passenger Car Association (CPCA), le auto a combustione della classe A00 sono praticamente morte. Il più piccolo segmento di veicoli A00 in Cina è dominato da varianti elettriche. Nel 2021, in media, i modelli elettrici costituiranno il 90% di tutti i veicoli A00 venduti. Il rapporto IDTechEx, “Micro EV 2023-2043: veicoli elettrici a due ruote, tre ruote e microcar”, approfondisce il ruolo delle microcar e fornisce i dati storici di vendita per regione, oltre a una previsione di diffusione a 20 anni.

Questi veicoli sono trattati più come pendolari giornalieri a basso costo e a breve distanza, piuttosto che rientrare nel concetto tradizionale di proprietà dell’auto. La Wuling Honguang Mini è il modello A00 subcompatto più venduto in Cina. A dicembre 2022, le vendite dall’inizio hanno superato le 900.000 unità e la Mini EV è diventata la seconda auto elettrica più venduta in Cina. Esistono diversi modelli in questo mercato A00 sensibile ai prezzi, ma le Mini EV hanno un forte vantaggio di prezzo. OEM come SAIC Motor, Great Wall Motor, Chery Automobile, Changan Automobile e Jianghuai Automobile vendono auto di classe A00, poiché si tratta di un settore in forte espansione. IDTechEx prevede che questo mercato registrerà un CAGR del 10% nei prossimi due decenni. Il rapporto IDTechEx include le microvetture di vari OEM e startup, insieme alle quote di mercato per le principali regioni.

Preoccupazioni per le microcar

Le preoccupazioni più comuni sulle microcar riguardano la sicurezza, la progettazione dei veicoli e le normative. Dal momento che le microcar vengono guidate su strada come le auto standard, la sicurezza è una delle principali preoccupazioni per proteggere i conducenti. Ci sono aree di miglioramento, sia che si tratti di un telaio del veicolo più robusto e dell’aggiunta di airbag per proteggere il conducente dalle collisioni, sia che si tratti di costruire sospensioni migliori per mantenere il controllo del conducente quando passa sulle buche. Per favorire il miglioramento della maturità e della robustezza delle microcar, sarà necessario disporre di un maggior numero di normative che impongano requisiti di sicurezza. Molte di queste microcar sono considerate veicoli motorizzati legali, ma non hanno la standardizzazione e le norme che i produttori di automobili devono rispettare. Inoltre, alcune microcar non richiedono la patente di guida.

Microcar autonome in fase di test

Molti produttori di microcar vedono i loro veicoli offrire in futuro un servizio di navetta autonoma. Per costruire questa soluzione, stanno collaborando con aziende di guida autonoma che devono trovare veicoli flessibili, efficienti dal punto di vista energetico, a basso costo e pronti per essere distribuiti rapidamente. L’applicazione delle tecnologie autonome in questo modo ha il potenziale per risolvere problemi di portata nazionale come il transito nelle città affollate, la mancanza di opzioni di trasporto e la diminuzione dei posti auto. Honda sta sviluppando il “CiKoMa” per aiutare le persone in Giappone a spostarsi con microcar autonome. Honda cita l’invecchiamento della popolazione giapponese, il calo delle nascite e la pandemia globale come alcuni dei motivi per cui vede la necessità di piccoli veicoli elettrici a guida autonoma, che le persone possono noleggiare e da cui dipendono per il trasporto di base. L’ultimo rapporto di IDTechEx fornisce un’analisi approfondita del mercato delle microcar, con opportunità per i produttori di motori, i fornitori di batterie e gli operatori di flotte.