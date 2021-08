ROMA – La General Motors ha avviato il richiamo dei suoi veicoli elettrici Chevrolet Bolt venduti in tutto il mondo per risolvere un problema alla batteria che potrebbe causare incendi. Il richiamo solleva domande sulle batterie agli ioni di litio, che ora sono utilizzate in quasi tutti i veicoli elettrici. Anche Ford, Bmw e Hyundai hanno ritirato le proprie batterie.

Il richiamo di GM di circa 73.000 unità (dal 2019 ad oggi) si aggiunge a un precedente richiamo di 69.000 Bolt più vecchie. GM ha affermato che in rari casi le batterie presentano due difetti di fabbricazione che possono causare incendi.

La casa automobilistica di Detroit ha dichiarato che sostituirà le batterie in tutti i veicoli. Un richiamo che costerà alla società circa 1 miliardo di dollari, portando il costo totale dei richiami della batteria Bolt a 1,8 miliardi. GM ha affermato che i proprietari dovrebbero limitare la ricarica al 90% della capacità della batteria. I veicoli, incluso un nuovo modello di Suv elettrico, dovrebbero essere parcheggiati all’aperto fino alla sostituzione dei moduli.

Il primo richiamo riguardante la vettura è stato attribuito a un difetto di fabbricazione in uno stabilimento sudcoreano gestito da LG Chemical Solution, fornitore di batterie di GM. Ma la società ha affermato che un’indagine ha dimostrato che i difetti sono possibili nelle batterie prodotte in altri siti.

GM ha emesso il primo richiamo Bolt a novembre dopo aver ricevuto segnalazioni da cinque persone su casi di incendio. L’azienda non sapeva inizialmente cosa stesse causando il problema, ma ha stabilito che le batterie che hanno preso fuoco fossero quasi completamente cariche. Ha fatto quindi risalire gli incendi a quello che ha definito un raro difetto di fabbricazione nei moduli batteria che può causare un cortocircuito in una cella e innescare un incendio. GM ha affermato di aver iniziato a indagare dopo che un modello del 2019 non incluso nel precedente richiamo ha preso fuoco alcune settimane fa a Chandler, in Arizona.

I proprietari saranno avvisati di portare le loro auto ai concessionari non appena i pezzi di ricambio saranno pronti. La società ha affermato che non produrrà o venderà più Bolt fino a quando non sarà soddisfatta che i problemi sono stati risolti nelle batterie LG.

Le batterie con i nuovi moduli verranno fornite con una garanzia di otto anni e 100.000 miglia (160 chilometri), ha affermato la società. GM sostituirà tutti e cinque i moduli batteria nei bulloni dal 2017 al 2019. I moduli difettosi verranno sostituiti nei modelli più recenti.