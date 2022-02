Come interpretazione moderna del classico concept shooting-brake, la Mini Clubman si distingue chiaramente dai concorrenti nel segmento delle compatte premium. Tale status si riflette nel suo concept di carrozzeria individuale e nell’understatement stilistico che viene evidenziato in modo ancora più efficace nella Untold Edition.

Le caratteristiche specifiche di design e la finitura in Sage Green metallic – disponibile per la prima volta per la Mini Clubman – le conferiscono un aspetto carismatico. A ciò si aggiungono dettagli esclusivi per un piacere di guida inconfondibile, che nel caso della versione Untold Edition sottolineano autenticamente la potenza atletica del motore.

La potenza arriva dal turbo da 306 Cv

Il design delle grembialature anteriori e posteriori, ispirato al kit aerodinamico John Cooper Works, riflette il carattere estremamente vivace e agile del modello, alimentato da un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri e 306 Cv. Questa straordinaria potenza viene messa su strada attraverso un cambio Steptronic Sport a otto rapporti e il sistema di trazione integrale ALL4. La vettura in Untold Edition raggiunge i 100 km/h da ferma in 4,9 secondi e accelera rapidamente fino alla velocità massima di 250 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo combinato è di 7,9 – 7,4 lt/100 km e le emissioni di CO2 combinate di 180 – 168 g/km secondo WLTP.

Design espressivo ed esclusivo

Un’altra caratteristica esclusiva del suo design sono i bordi all’estremità inferiore della carrozzeria, che per la prima volta sono rifiniti in verde scuro. Anche le cinque strisce sportive parallele che corrono al centro del cofano e del tetto sono specifiche per questo modello. I portelloni laterali di alta qualità stampati in 3D riprendono il motivo delle strisce sportive, riscontrabile anche nel logo proiettato dagli specchietti retrovisori e sulle rifiniture delle soglie delle porte.

Le caratteristiche espressive del design della vettura sottolineano il concept stravagante della carrozzeria, che offre anche una funzionalità eccezionalmente versatile con quattro porte, una linea del tetto particolarmente allungata e due porte sdoppiate ad apertura laterale nella parte posteriore.

Una finitura nera è disponibile come optional per il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni, mentre le maniglie delle porte, le finiture dei terminali di scarico, i loghi Mini e la scritta del modello in Piano Black sono parte integrante del design specifico dell’edizione.

I cerchi in lega leggera in combinazione Jet Black/Refined Brass

I cerchi in lega leggera da 18 pollici nel design Untold Spoke con superfici Bicolor nella combinazione Jet Black/Refined Brass sono stati sviluppati esclusivamente per le Special Edition Mini. Ricordando l’ottone raffinato, come suggerito dal nome, questo schema di colori è applicato anche alla cornice della griglia del radiatore e alla barra trasversale, così come per la scritta “Clubman” sulle porte sdoppiate nella parte posteriore. Il rivestimento del tetto color antracite e i sedili sportivi in Mini Yours Leather Lounge Sage Green aggiungono un tocco sportivo ed esclusivo all’interno della Mini Cooper S Clubman nella Untold Edition.

Le cuciture, i profili illuminati e gli inserti in tessuto nella parte superiore ed esterna degli schienali dei sedili sottolineano in modo particolare l’atmosfera elegante dell’interno. In alternativa, i sedili sportivi sono disponibili anche nella variante Mini Yours Leather Lounge Carbon Black. Nell’abitacolo, le strisce illuminate in Sage Green sono abbinate a superfici interne dal design esclusivo con un motivo a strisce e una finitura verde.

Le cornici in Refined Brass sulle bocchette di ventilazione creano un aspetto particolarmente elegante. Il logo della Mini Untold Edition si trova sulla razza inferiore del volante sportivo in pelle Nappa e sui tappetini. La vettura, oltre alle esclusive caratteristiche di design, offre anche un equipaggiamento particolarmente pregiato. Questo comprende i fari adattivi a Led, il Mini Excitement Package e i Mini Driving Modes nonché il pacchetto di illuminazione per l’interno.

Connected Media in linea con la classe della vettura

Il Connected Media – di serie – dispone di un display touchscreen da 8,8 pollici nello strumento centrale, del servizio digitale Mini Online, dei Remote Services e dell’integrazione dello smartphone per l’utilizzo di Apple CarPlay e di altre app attraverso il sistema operativo della vettura. L’ultima generazione del sistema operativo Mini ottimizza il controllo rapido e intuitivo delle funzioni della vettura, del programma audio, delle comunicazioni, della navigazione e delle app.

I widget live sul display touchscreen da 8,8 pollici dello strumento centrale servono ad attivare la voce “preferiti” del menu, che può essere selezionata come su uno smartphone con un movimento di swipe. Il pacchetto opzionale Connected Navigation Plus assicura una connettività intelligente al massimo livello, che comprende un display multifunzionale della strumentazione, un sistema di navigazione, il Mini Head-Up Display e la telefonia con ricarica wireless, nonché numerosi servizi digitali, tra cui l’assistente vocale Amazon Alexa, Remote Services e Real Time Traffic Information.