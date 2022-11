Con FCA Bank la mobilità a due ruote viaggia verso innovazione e sostenibilità. La Banca

estende ulteriormente il raggio d’azione dei propri servizi siglando una nuova partnership

con Vmoto Soco, uno dei brand più innovativi nel settore dei ciclomotori e motocicli elettrici,

con una presenza consolidata in 62 Paesi in tutto il mondo.

Grazie a questo accordo, attivo in Italia e presto esteso anche ad altri Paesi, FCA Bank fornirà

alla rete dei dealer e ai clienti finali di Vmoto Soco un’ampia gamma di soluzioni finanziarie,

innovative e flessibili. La partnership comprende tutti i brand del Gruppo, ideali per una

mobilità urbana e sostenibile.

Si va dagli scooter, sia nella versione CUmini che in quella long range CUx, fino alle e-

motorbike TC Wanderer e TS Street Hunter, leggere e scattanti, in grado di affrontare con

facilità traffico intenso e manto stradale dissestato. Compresa nella collaborazione anche

l’ultima novità della casa, il prestante scooter elettrico CPx, che con la sua autonomia di 137

km strizza l’occhio agli spostamenti fuori città.

La partnership, siglata in occasione di EICMA, nasce dalla visione del futuro che accomuna

FCA Bank e Vmoto Soco, entrambe impegnate nella promozione di un nuovo paradigma di

urban mobility, all’avanguardia ed ecologico. Per la Banca, inoltre, costituisce un ulteriore

passo in avanti nel proprio percorso evolutivo, con l’obiettivo di estendere e consolidare la

propria presenza nel mondo delle due ruote.