Sono quasi 24 gli anni trascorsi dalla apparizione di Honda HR-V. La sigla HR-V che non è mai stata cambiata, sta per Hybrid Recreation Vehicle. La prima mondiale del Suv compatto del Costruttore di Tokio risale al marzo 1998. Nel 2013 ha visto la luce la seconda generazione e, da pochi mesi, è arrivata la terza, un B-Suv, Full Hybrid autoricaricabile, potente ed efficiente, per un vero piacere di guida, grazie all’esclusivo propulsore e:HEV intelligente. Il sistema prevede due potenti motori elettrici che lavorano in simbiosi con un motore 1.5 benzina DOHC i-VTEC, una batteria a ioni di litio e un’innovativa trasmissione a ingranaggi fissi, abbinata ad una unità di controllo intelligente.

Bestseller dei crossover compatti

La nuova generazione ha una silhouette più audace rispetto al passato e trasmette una sensazione di piacevolezza e fluidità in abbinamento ad un’esperienza di guida multidimensionale e divertente che non scende mai a compromessi. Infatti è stato sviluppato per essere estremamente efficiente e piacevole da guidare.

Il nuovo modello ha una struttura della scocca più rigida e beneficia di importanti migliorie alle sospensioni, allo sterzo e al sistema frenante. Questo garantisce una risposta più precisa agli input del guidatore, per offrire un’esperienza di guida più sicura, appagante e confortevole. Dietro i montanti posteriori è stata aggiunta una struttura ad anello per un ulteriore rinforzo del telaio, per ottenere un maggiore controllo su ogni singola ruota e offrire una maggiore qualità di guida e un migliore comportamento dinamico.

Inoltre l’aumento della rigidità in combinazione con l’aggiornamento delle sospensioni a basso attrito e passo più lungo, garantisce una stabilità impressionante. Ciò significa che le irregolarità e le sconnessioni più consistenti del manto stradale vengono assorbite facilmente, le vibrazioni vengono eliminate e il rumore del motore ridotto, a vantaggio di una guida più fluida e sicura.

Eleganza di una coupè e solidità di un Suv

La vettura è la sintesi tra il carattere deciso, di un Suv e le linee armoniche ed eleganti di una coupè. Gli interni spaziosi e versatili sono progettati per riflettere lo stile di vita dei suoi passeggeri, con materiali e finiture vivaci e di elevata qualità.

Come tutti i nuovi modelli Honda, il nuovo HR-V è dotato di Honda Sensing la gamma completa di tecnologie per la sicurezza e funzioni per la guida assistita. Tali funzionalità sono accompagnate anche dalla Hill Descent Control, funzione fondamentale per un maggiore controllo su superfici con scarsa aderenza e pendenze pronunciate. I clienti di HR-V possono inoltre godere di una connettività fluida e senza interruzioni, dotata di display touch da 9″ sul quale è possibile gestire il mirroring dello smartphone tramite Apple CarPlay (via Bluetooth, WiFi o cavo) e Android Auto (cavo).

Efficienza nei consumi

Disponibile solo in versione Full Hybrid, il nuovo HR-V rappresenta un ulteriore passo avanti della Casa di Tokyo verso l’elettrificazione di tutti i principali modelli europei entro quest’anno. Il propulsore a due motori e:HEV (Hybrid Electric Vehicle), disponibile anche sulla nuova Jazz, offre soluzioni innovative sviluppate nel corso dei 20 anni di storia dell’ibrido Honda. Per essere montato su HR-V, è stato sottoposto a una serie di revisioni che hanno dovuto tener conto delle dimensioni e della massa aggiuntiva del Suv rispetto a Jazz. La potenza e la coppia sono state portate rispettivamente a 96 kW (cioè 131 Cv) e 253 Nm, mentre il rapporto finale della trasmissione è stato ridotto per ottenere performance di guida migliori.

Il sistema di batterie e:HEV ha una densità di energia superiore che permette al propulsore di generare una maggiore potenza. Il numero di celle della batteria è stato aumentato del 25%, passando dalle 48 della Jazz e:HEV alle 60 di HR-V. Questa maggiore capacità della batteria permette al nuovo modello Honda di garantire prestazioni di guida tipiche di un Suv di categoria superiore.

La batteria ha dimensioni ideali in quanto non solo consente l’aumento della potenza del motore, ma è anche abbastanza compatta da non incidere sullo spazio interno, in modo da offrire un pianale totalmente piatto.

Inoltre la potente tecnologia ibrida e:HEV, disponibile per la prima volta su HR-V, offre emissioni di CO2 da 122 g/km (ciclo combinato WLTP) e un consumo di carburante pari a 5,4 litri/100 km. La configurazione e:HEV prevede tre modalità di guida intercambiabili che vengono selezionate automaticamente in base alle condizioni di guida prevalenti. La tecnologia offre un’esperienza di guida divertente e reattiva, paragonabile a quella di un Full Electric, oltre a un’efficienza sempre ai massimi livelli.

Comfort di categoria superiore

Il nuovo HR-V, migliorato significativamente in termini di maneggevolezza e comfort, ha un carattere fortemente dinamico. Ciò oltre ad essere perfettamente adatto alla potente natura del suo propulsore elettrificato, completa il design dell’auto, portando il comfort e la spaziosità ad un livello decisamente superiore e mettendo in risalto la vettura nel competitivo segmento dei B-Suv compatti.

Adesso l’ingresso in curva è più diretto e preciso. Anche la sospensione risulta più reattiva, con un attrito migliorato fin dal primo input al volante. Al posteriore, il design e la costruzione delle boccole stabilizzatrici sono stati modificati per migliorare il controllo delle ruote posteriori e il comfort di guida.

La potenza della frenata è garantita da un sistema che vanta dischi anteriori forati da 293 mm e dischi posteriori pieni da 282 mm. Inoltre, un servofreno elettrico su misura abbinato al sistema e:HEV controlla e modula i freni rigenerativi e idraulici, per offrire una sensazione di frenata fluida. Inoltre, il pedale del freno è stato posizionato con una maggiore attenzione per ridurre l’affaticamento del guidatore nei viaggi a lunga percorrenza.

Versioni e prezzi

Tre le versioni: Elegance, Advance ed Advance Style. La prima, che dispone di luci Led di serie, sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega da 18” e connettività smartphone, viene commercializzata a 30.900 euro. La versione Advance, si differenzia dalla Elegance per un portellone posteriore che si apre e si chiude elettronicamente, senza l’intervento manuale dell’utilizzatore, un volante riscaldabile e interni in ecopelle e tessuto e viene commercializzata a 33.400 euro.

Il top di gamma è la versione Advance Style, che valorizza l’allestimento precedente con l’aggiunta di un impianto audio premium ed elementi di design unici e di impatto, come la carrozzeria bicolore e le finiture arancioni all’interno dell’abitacolo. Prezzo di vendita pari a 35.900 euro.

La vettura sarà commercializzata in Italia a partire dal prossimo mese di febbraio ed è prenotabile a partire da 26.400 euro, con 4.500 euro di Hybrid Bonus Honda e incentivi statali in caso di rottamazione.