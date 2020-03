Con la nuova Peugeot 208 vincitrice dell’edizione 2020, la Casa del Leone mette in bacheca la sesta vittoria. Il primo trofeo se lo aggiudicò nel 1969 la mitica 504…

Peccato solo che l’emergenza Covid-19 abbia fatto passare quasi inosservato il trofeo aggiudicatosi della nuova Peugeot 208, un modello che ha saputo rinnovarsi in tutto e per tutto.

E per la Casa del Leone si tratta della sesta volta: berline di fascia alta o medio-alta come la PEUGEOT 504 (nel 1969) e la PEUGEOT 405 (1988), compatte con una vocazione familiare, come la PEUGEOT 307 (2002), o con un’alta componente tecnologica, come la PEUGEOT 308 (2014), fino al mondo dei SUV, grazie a 3008 (2017), primo sport utility nella storia del premio.

I riconoscimenti ricevuti da PEUGEOT rendono merito al grande lavoro effettuato dal brand nella direzione del design, delle tecnologie, del rispetto per l’ambiente e dell’esperienza di guida dei propri modelli.

Per la nuova PEUGEOT 208 sono disponibili tre diverse alimentazioni, benzina, Diesel e 100% elettrica, senza dover scendere a compromessi in fatto di stile e personalità, tecnologia, abitabilità e piacere di guida.

La Nuova e-208 rappresenta una vera rivoluzione nel mondo della mobilità, perché dotata di una motorizzazione 100% elettrica forte di 136 CV, 340 km di autonomia WLTP e prestazioni da vera sportiva, grazie al passaggio da 0 a 100 km/h coperto in appena 8,1 secondi. Un nuovo modo di concepire l’auto grazie anche alla disponibilità di tre diverse modalità di guida, per scegliere ogni volta come interpretare il viaggio: Sport, Normal o Eco.