Il marchio tecnologico globale turco Togg ha presentato al CES 2024 di Las Vegas il suo nuovo modello T10F fastback.

Il T10F unisce prestazioni dinamiche completamente elettriche a una connettività avanzata per ridefinire la mobilità contemporanea ed è concepito per integrarsi completamente e senza soluzione di continuità nella vita dei suoi utilizzatori.

Il suo lancio segue il successo fenomenale del primo dispositivo di Togg, il SUV di segmento C T10X, che ha raggiunto 177.000 preordini in soli dodici giorni.

Il T10F presentato al CES 2024 non è un concept, ma piuttosto un prototipo di preserie, già pronto per la produzione. Togg completerà il programma di test e sviluppo in vista del lancio sul mercato turco ed europeo previsto a partire dal 2025.

Autonomia e prestazioni

Il T10F è una sintesi armoniosa fra praticità e prestazioni con un’autonomia massima fino a 600 km, variabile in base alla configurazione del sistema di propulsione. Il T10F sarà disponibile in tre versioni: Standard Range a trazione posteriore (Rear-Wheel-Drive RWD), Long Range RWD e Long Range a quattro ruote motrici (All-Wheel-Drive AWD). La versione di punta, la Long Range AWD sfrutta 320 kW provenienti da due motori, spingendo la fastback sportiva Togg da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi.

I modelli RWD saranno dotati di un singolo motore da 160 kW, mentre tutte le versioni beneficeranno di un’eccezionale efficienza aerodinamica grazie a un coefficiente di resistenza aerodinamico inferiore a 0,23. I modelli Standard Range avranno una batteria della capacità di 52,4 kWh, mentre nelle versioni Long Range arriverà a 88,5 kWh. Su tutti i modelli, la ricarica dal 20 al 80% potrà essere completata in soli 28 minuti. Inoltre, il T10F sarà dotato della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che gli consentirà di essere impiegato come fonte di alimentazione esterna. Questo offrirà ai suoi utenti la capacità di sperimentare una serie di nuovi utilizzi pratici. Gli utenti avranno anche la possibilità di scegliere tra due diversi livelli di equipaggiamento V1 o V2, dove il V2 contempla funzionalità di guida autonoma più avanzate e sistemi di sicurezza potenziati.

Telaio

Costruito sulla stessa piattaforma del primo veicolo di successo di Togg, il Suv di segmento C T10X, il T10F offre un’esperienza di guida più sportiva pur rimanendo confortevole e pratico nell’uso quotidiano. Il telaio monoscocca è realizzato in acciaio ad alta resistenza, garantendo così l’integrità del vano passeggeri e la protezione per i componenti più delicati come il pacco batterie, e conferendo anche maggiore rigidità al telaio. La stabilità è ulteriormente migliorata da una distribuzione dei pesi attentamente studiata e da un baricentro abbassato. Grazie alle sospensioni anteriori indipendenti MacPherson e alle sospensioni posteriori integral multilink completamente indipendenti, il team di ingegneri ha lavorato per assicurare che il T10F sia in grado di offrire una combinazione ottimale fra una guidabilità sportiva e dinamica e la capacità di rimanere confortevole e raffinata nei lunghi percorsi. Avrà un passo di 2890 mm, un’altezza da terra di 155 mm e peserà fra i 1.939 e i 2.215 kg, secondo la versione scelta.

Sicurezza e autonomia

Progettato per ottenere una valutazione di sicurezza Euro NCAP a cinque stelle, il T10F è dotato di avanzati sistemi di sicurezza che si integrano con la sua robusta struttura monoscocca. È equipaggiato con sette airbag di serie, insieme a una serie di Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) che possono evolvere attraverso apprendimento continuo e l’aggiornamento automatico over-the-air (OTA). Questi includono un evoluto cruise control adattativo con funzionalità stop-and-go che lavora in coordinazione con un sistema di rilevamento segnaletico, un evoluto sistema di mantenimento della corsia e l’avviso di abbandono della corsia. Il nuovo device Togg sarà inoltre dotato di telecamera a vista panoramica, di assistenza per gli angoli ciechi, di allerta attenzione del conducente, di controllo elettronico di stabilità avanzato e di assistenza automatica al parcheggio.

Il Togg T10F includerà anche l’inedita funzione “Rush Hour Pilot” che consente agli utenti di staccare le mani dal volante nel traffico intenso fino a 15 km/h, facendo procedere autonomamente il veicolo. Questa funzione sarà disponibile nei modelli T10F con l’equipaggiamento di livello V2.

Design esterno

Come per il suo predecessore – e per la cultura turca – il T10F unisce elementi del “passionale” Oriente e del “razionale” Occidente. È il risultato di una collaborazione a lungo termine fra il Togg Design Studio e il rinomato studio di design italiano Pininfarina. La silhouette e le linee del T10F riflettono il linguaggio di design distintivo introdotto dal T10X. Partendo dalla stessa piattaforma, i team di design hanno lavorato sull’altezza massima e sugli sbalzi per ottenere proporzioni più sportive, da fastback.

Il design si discosta dalla classica forma fastback a tre volumi, adottando una linea laterale più dinamica e fluida per meglio rispecchiare la sua natura sportiva.

Le caratteristiche chiave includono una linea scolpita che va dal frontale alla portiera posteriore, un bordo del parafango posteriore in grado di avvolgere la maniglia della portiera e un elemento cromato verticale sul montante C, valorizzato da un’altra linea cromata posta sopra i finestrini per accentuare la forma da fastback.

Il design del T10F enfatizza i dettagli e l’aerodinamica, con maniglie delle portiere affondate e ruote scolpite per ottimizzare il flusso d’aria. La superficie dei parafanghi posteriori segue la base del lunotto, incorporando uno spoiler naturalmente integrato e conferendo al volume posteriore un’estetica elegante e distintiva. Il taglio del montante posteriore consente di avere il tetto bicolore, disponibile come opzione al pari su una variante panoramica completamente vetrata.

La parte anteriore del T10F presenta luci diurne a forma di “boomerang”, la firma luminosa di Togg, con frecce lunghe e sottili integrate nella fascia anteriore dal design sportivo. La griglia è stata scolpita con inserti cromati che ricordano i petali di un tulipano, simbolo della Turchia. Il design delle luci posteriori riflette quello del SUV, con una luce di posizione laterale che enfatizza la larghezza del veicolo. Le prese d’aria aerodinamiche sul paraurti posteriore corrispondono a quelle anteriori, per una completa coerenza di design.

Gli iconici “Colori della Turchia”

Le opzioni di finitura della vernice esterna sono ispirate – e denominate – agli elementi dell’affascinante bellezza naturale della Turchia e dai suoi luoghi più significativi. Il T10F sottolinea il suo design esterno moderno e sportivo introducendo due nuove varianti di colore ispirate alla Turchia e offrendo un’opzione per il tetto a contrasto, conferendo così al modello una differenziazione distintiva rispetto al T10X.

Design Interno

L‘interno del T10F evoca familiarità e comfort che si integrano perfettamente con la vita quotidiana − proponendosi come il “terzo spazio” dell’utente, accanto allo spazio di lavoro e alla casa. Il suo fulcro è uno straordinario schermo end-to-end da 41,3 pollici, composto da un display da 12,3 pollici per la strumentazione e da uno schermo da 29 pollici per l’infotainment, tutti alimentati da un processore Qualcomm Snapdragon®.

Le funzioni del veicolo sono controllate da un pannello a sfioramento da 8 pollici, completato da un pad di ricarica wireless. L’intrattenimento è arricchito da un sistema Hi-Fi a 12 altoparlanti Meridian e una “social camera” di bordo completa l’abitacolo.

Per una maggiore facilità e comodità, il T10F è dotato di accesso Keyless Go e gli utenti possono accedere al dispositivo e utilizzarlo tramite l’applicazione per smartphone Togg o la scansione della propria keycard.

Pur partendo dalle fondamenta del T10X, il nuovo modello presenta un volante, pannelli delle porte e sedili aggiornati. Ognuno di questi elementi è stato completamente rielaborato per adattarsi meglio all’estetica e alla natura sportiva della fastback. I sedili, in particolare, presentano un design completamente nuovo con cuciture e forme nuove, che ricordano i petali dei tulipani. Sono inoltre regolabili elettricamente e con funzione di memoria a ricordare le preferenze di ogni utente. I sedili anteriori e posteriori riscaldabili sono disponibili come optional.

Connettività e Trumore

Togg si impegna costantemente a migliorare i suoi dispositivi intelligenti ridefinendo l’esperienza di mobilità e sviluppando soluzioni per una vita intelligente che rendano la quotidianità degli utenti più facile e piacevole. Grazie all’integrazione a bordo di Internet mobile ad alta velocità, il T10F è un comodo hotspot Wi-Fi, capace di garantire agli utenti una connessione costante. Il Togg T10F protegge i dati personali degli utenti e l’integrità digitale del dispositivo stesso attraverso la tecnologia blockchain.

Fondamentale per chi possiede un veicolo Togg è l’ecosistema Trumore, che offre esperienze personalizzate e funzioni intelligenti. Attraverso le applicazioni Go.More, Earn.More, Scale.More e Play.More, gli utenti possono gestire ogni dettaglio, dalla prenotazione automatica di ristoranti fino a modificare l’atmosfera nell’abitacolo godendo di un impianto radio potenziato dall’intelligenza artificiale.

Mr. Gürcan Karakaş, CEO di Togg, ha commentato: “Evidenziando il nostro incondizionato impegno nel trasformare il panorama della mobilità, il T10F è un chiaro esempio della nostra visione secondo cui la tecnologia innovativa collabora sinergicamente con il trasporto personale sostenibile per arricchire la vita di tutti i giorni. I nostri dispositivi non sono semplici mezzi di spostamento da un punto A a un punto B, ma costituiscono una soluzione completa per migliorare il nostro quotidiano”.