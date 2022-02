In attesa di fare il pieno di pubblico, Rally Meeting in programma sabato 19 e domenica 20 febbraio nel Polo fieristico di Vicenza, ha già ottenuto un primo, importante, successo. Infatti sono addirittura una sessantina gli espositori che hanno assicurato la loro presenza.

La manifestazione, organizzata dal due volte iridato rally Miki Biasion in collaborazione con Aci Vicenza e la partecipazione di Martini Racing, è una sorta di villaggio globale, un grande parco dove tutti gli appassionati e gli operatori del settore si ritrovano per due giorni densi di appuntamenti e momenti da vivere a stretto contatto con le auto che hanno fatto la storia dei rally.

A cominciare dalla mostra “Martini Racing Cars History”, occasione unica per ammirare una ventina di vetture di Lancia, Porsche, Alfa Romeo e Ford che hanno trionfato sui circuiti e sulle prove speciali di tutto il mondo, vestite dell’iconica livrea Martini Racing.

Hanno anche assicurato la presenza molte delle più importanti aziende impegnate nel motorsport, come la Pirelli, recente vincitrice del Rally di Monte Carlo con i suoi pneumatici, la Sparco con la Collezione Heritage Martini Racing e tante altre, in rappresentanza di preparatori, noleggiatori, scuderie e privati che vogliono commercializzare le proprie vetture da rally, siano esse moderne o storiche.

<<I rally sono stati la mia vita –ha detto Biasion – e mi hanno regalato immense soddisfazioni. La passione per i rally in Italia è ancora grandissima ed è per questo che ho deciso di organizzare nuovamente Rally Meeting>>.

Presenza di rilievo quella della Fondazione Macaluso con alcuni dei pezzi più pregiati della sua inimitabile raccolta di iconiche vetture da rally. Grande spazio anche alle auto storiche e moderne guidate da Miki Biasion.

Da non dimenticare infine le importanti iniziative di Aci Vicenza, tra le quali la premiazione di oltre 300 piloti ed uno spazio informazioni dedicato a tutti gli appassionati che vogliono avvicinarsi al mondo dei rally.

Uno sguardo d’insieme sulla manifestazione

Dove: Padiglione 9 Polo Fieristico di Vicenza

Quando: 19 e 20 febbraio dalle 9 alle 19

Ticket: 12,50 euro alle biglietteria della Fiera o, per risparmiare, on-line su www.vivaticket.com;

Ulteriori info: www.rallymeeting2022.com.