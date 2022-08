Le vie del centro di Torino, da via Po a piazza San Carlo, cominciano già da questa settimana a colorarsi con bandiere e pannelli appesi che raccontano il motorsport e, nel contempo, dettano il countdown che separa la città da mercoledì 7 settembre, quando sarà inaugurata la prima edizione di Autolook Week.

Sarà piazza San Carlo il cuore della manifestazione in programma dal 7 all’11 settembre: un museo a cielo aperto dove saranno esposti oltre 50 modelli iconici di tutti i tempi di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP, opere d’arte contemporanea di una mostra gratuita per il pubblico che farà parte dei festeggiamenti per il centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza.

<<Torna a Torino un grande evento motoristico – Andrea Levy, Presidente Autolook Week Torino – nell’anno del centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza. Il pubblico potrà ammirare i modelli più iconici di auto e moto sportivi in piazza San Carlo, dal 7 all’11 settembre, e potrà vederli anche in versione dinamica durante le sfilate in centro città. Un evento gratuito che sarà un’immersione nella passione per il motorsport nella settimana del Gran Premio di Monza”.

I grandi nomi del motorsport mercoledì 7 settembre alle OGR per Autolook Awards

Team di Formula 1, costruttori, piloti e giornalisti saranno al centro della cerimonia di premiazione degli Autolook Awards, che si svolgerà alle OGR, cioè alle Officine Grandi Riparazioni, in Corso Castelfidardo 22, a partire dalle 17 e che sarà condotta da Federica Masolin, giornalista Sky.

I premi Autolook Awards sono stati assegnati dalla Giuria Autolook e riguardano le varie declinazioni della comunicazione messe in atto dai grandi brand del motorsport, come le livree, gli spot, lo stile dei motorhome e la visione degli aspetti sociali.

Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP sfileranno in centro mercoledì 7 settembre

Alle 19 in piazza San Carlo ci sarà lo show dinamico, un’inaugurazione spettacolare dedicata al pubblico che potrà veder sfilare a pochi metri alcuni tra i modelli che hanno scritto la storia del motorsport.

Nel circuito cittadino creato tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello si svolgerà la parade di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP. La sfilata sarà condotta da Federica Masolin e vedrà la presenza dei rappresenti delle istituzioni e i rappresentanti dei vincitori degli Autolook Awards.

Sfilate tematiche sabato 10 e domenica 11 settembre

Sabato 10 settembre sarà la volta della rievocazione storica Torino-Stupinigi-Torino di modelli ultracentenari organizzata da ACI Torino in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Automobile. Domenica 11 settembre sarà il momento di supercar e hypercar moderne, esemplari di tecnologia e design in sfilata nelle strade della città.

Faster ed Evolution, le mostre culturali di Autolook Week Torino

Dal 7 all’11 settembre le immagini delle vetture Formula 1 più iconiche saranno a disposizione del pubblico di appassionati grazie alle mostre fotografiche organizzate durante Autolook Week: le OGR di Torino ospiteranno la mostra Faster, che racconta il mondo delle protagoniste del motorsport attraverso gli scatti di 20 fotografi internazionali. Mentre l’evoluzione stilistica e motoristica delle più belle auto di Formula 1 dal 1950 al 2022 sarà raccolta nella mostra Evolution a cura di Paolo D’Alessio, curatore culturale di Autolook.

Autolook Week è stata organizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Banca BPER e Step, con la collaborazione di Comune di Torino, ACI, ACI Torino, OGR, Museo Nazionale dell’Automobile, Fondazione Gino Macaluso, Sparco e Wrap.

Una festa che coinvolgerà la città, un evento completamente gratuito per il pubblico nel quale sono stati coinvolti i negozianti che allestiranno le vetrine con manifesti, litografie e adesivi grazie all’accordo con il coordinamento delle associazioni di via del centro che ha organizzato e gestito la distribuzione dei kit.

Nella settimana di Autolook Week sono stati inoltre creati e organizzati da Somewhere tour turistici ad hoc per rendere ancora più immersiva l’esperienza dei visitatori in città.

Il programma della manifestazione e degli eventi collaterali di Autolook è in continuo aggiornamento ed è consultabile sul sito ufficiale Autolook Week Torino .

