Come scrisse Manzoni ne “I Promessi Sposi”, “quel ramo del lago di Como” questo weekend vede le più belle automobili del pianeta che riempiono di colori il dolce paesaggio lacustre, con rombi di motori che suonano armonicamente in un contesto di grande eleganza e prestigio. Ormai infatti l’appuntamento del Concorso di Eleganza di Villa d’Este è diventato uno dei principali eventi sia a livello nazionale che internazionale, attirando tantissimo pubblico, nonché collezionisti e personaggi del mondo dell’Automobile.

Kimera Automobili è una delle protagoniste di questo weekend presentando le sue vetture in un contesto eccezionale: una balconata fiorita a fronte lago e con una selezione suggestiva di EVO37, tra le ultime e le più belle prodotte recentemente da Kimera e la nuovissima EVO38. Da questa mattina fino a domani pomeriggio Kimera automobili accoglie i propri clienti, partner e ospiti presso l’Hotel Villa Flori, situato sulla via per Cernobbio, a Como.

In esposizione otto vetture EVO37

Sono ben otto gli esemplari di Kimera EVO37 presenti alla manifestazione, a partire dalla vettura zero “Penelope” in meravigliosa livrea Martini, alla prima vettura clienti verde “Esmeralda”, e poi la giallo ginestra “Gioia”, la rossa opaca “Victoria”, “Azzurra” di nome e di fatto, la prima delle speciali “Martini 7” denominata San Remo ed infine “Mathilda” e “Louisa”, due vetture rispettivamente in Rosso Master e Blu Lord con le strisce “final edition” svelate ai clienti ed al pubblico del week end dell’Eleganza di Villa d’Este.

Non poteva mancare neppure la Kimera EVO38, l’ultima nata di casa Kimera, che ha visto il suo debutto al Salone di Ginevra e che verrà realizzata in una serie limitata di 38 esemplari di cui già più della metà è stata assegnata.

Kimera ed il road show di esibizioni

Dopo il week end a Como, Kimera continuerà poi il suo road-show di esibizioni ed eventi che la vedrà partecipare al Goodwood Festival of Speed, alla Monterey Car week e Pebble Beach, a St Moritz per Passione Engadina, al Salone dell’Auto di Torino, negli Hamptons di Long Island per l’ evento americano The Bridge e poi ancora a HangZhou per il Salone dell’Auto in Cina per poi tornare a Milano Autoclassica a fine anno.

Questo fine settimana rappresenta dunque un’opportunità rara per raggiungere Kimera Automobili e per poter ammirare lo spettacolo tutto italiano di nove vetture, uniche e rarissime.