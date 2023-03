Il traguardo è particolarmente significativo. Il “Valli e nebbie”, manifestazione fiore all’occhiello del club Officina Ferrarese del Motorismo Storico, arriva alla 33^ edizione. I colori della passione, il rombo della storia del motorismo tornano a solcare gli scorci più suggestivi della provincia ferrarese nella kermesse che si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 marzo inaugurando la terza stagione di ASI Circuito Tricolore, la serie nazionale di 15 eventi nata per promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori a bordo di auto e moto storiche.

ASI Circuito Tricolore offre al pubblico e ai partecipanti un impareggiabile connubio di eccellenze del Made in Italy: bellezze paesaggistiche e architettoniche, enogastronomia, proposte culturali e il buon vivere. Il tutto associato al fascino senza tempo dei veicoli storici.

Il programma del Valli e nebbie

Il programma del “Valli e nebbie” prevede l’arrivo degli 80 equipaggi iscritti nel pomeriggio di venerdì 24 marzo per le verifiche e per la visita al Museo di Casa Romei, antica dimora del XV secolo. La mattina successiva le auto storiche partiranno dal Castello Estense di Ferrara alla volta della Tenuta Lodigiani, per poi attraversare Codigoro e Lagosanto. Il percorso proseguirà per Spiaggia Romea e quindi nell’oasi naturalistica di Valle Bertuzzi. Prima del ritorno a Ferrara sono previste altre tappe al Castello della Mesola, alla Delizia Estense di Zenzalino e a Copparo.

Infine, domenica 26 marzo si svolgeranno le ultime prove di abilità nel suggestivo anello di Piazza Ariostea e, lasciandosi alle spalle la città, le vetture storiche si inoltreranno tra i colori e le suggestioni della campagna ferrarese per arrivare a Poggio Renatico e alla base aerea del COA (Comando Operazioni Aerospaziali) come tributo al Centenario dell’Aeronautica Militare. Il gran finale del “Valli e nebbie” 2023 si terrà a mezzogiorno con la sfilata delle vetture sulla piazza Trento e Trieste di Ferrara.

La terza stagione di ASI Circuito tricolore

Dopo il “Valli e nebbie”, gli appuntamenti di ASI Circuito Tricolore proseguiranno il 22 e 23 aprile con le moto storiche impegnate ne “Il Primavera di Augusto Farneti”, manifestazione intitolata all’indimenticato esperto e fondatore dello Sport Club Il Velocifero di Rimini, organizzatore del meeting dedicato alle moto costruite fino al 1963 che andranno alla scoperta dell’entroterra riminese. A metà maggio sarà la volta del “Giro di Sicilia – La Sicilia dei Florio” (Veteran Car Club Panormus) e della “Coppa della Perugina” (Club Auto Moto d’Epoca Perugino), seguite a stretto giro dalla “Coppa Gentlemen Sardi” organizzata dall’Associazione Auto Moto d’Epoca Sardegna.

Il mese di giugno propone, poi, un trittico imperdibile iniziando “Sulle strade della pugliesità doc” (1-4 giugno, Automotoclub Aste e Bilancieri di Bitonto), tornando in Emilia-Romagna per la “Vernasca Silver Flag” (9-11 giugno, Club Piacentino Auto Moto d’Epoca) e inseguendo sulle Dolomiti le sportive più blasonate che danno lustro alla “Leggenda di Bassano” (22-25 giugno, Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca).

Ancora montagne, questa volta in Piemonte e in sella alle due ruote storiche, con “In moto sulle Alpi” organizzato dal Veteran Car Club Torino l’1 e 2 luglio; il fine settimana successivo gli appassionati non mancheranno al doppio appuntamento con “Abruzzo Gran Tour – Circuito di Avezzano”, occasione unica proposta dall’Abruzzo Drivers Club per rinverdire i fasti della “Settimana Marsicana” che negli anni ’50 portò nella regione la passione per i motori. A metà luglio auto e moto storiche condivideranno lo stesso evento: il “Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme”, un vero “unicum” nel panorama nazionale che esalta l’evoluzione dello stile a due e quattro ruote.

Il Circuito Tricolore ASI non si ferma neppure ad agosto, quando le “storiche” viaggeranno in lungo e in largo sulle strade delle Marche: auto anteguerra protagoniste di “Sibillini e Dintorni” (23-26 agosto, Scuderia Marche Club Motori Storici) e moto costruite fino al 1960 alla “Rievocazione Storica del Circuito Chienti e Potenza” (25-27 agosto, Circolo Auto Moto Veicoli d’Epoca Marchigiano “L. Scarfiotti”).

Infine, la stagione si concluderà in autunno con il “Gran Tour dell’Elba” (29 settembre-1° ottobre, Club Balestrero Veteran Motor Car di Lucca) ed a seguire il “Giro Motociclistico di Sicilia” (5-9 ottobre, Club Auto Moto d’Epoca “F. Sartarelli” di Trapani).

Tutti gli appuntamenti in calendario per il Circuito ASI

24-26 marzo: Valli e Nebbie. Organizzata da Officina Ferrarese del Motorismo Storico

L’evento nasce nel 1990 con l’idea di creare una manifestazione legata all’automobilismo storico, alla conoscenza del territorio (il Delta del Po), della gastronomia. Il piacere di guidare la propria auto storica e di visitare luoghi ricchi di storia e cultura è lo spirito che anima gli organizzatori sin dalla prima edizione.

22-23 aprile: Il Primavera di Augusto Farneti. Organizzato da Sport Club Il Velocifero

Manifestazione dedicata ad Augusto Farneti, grande esperto di motociclette e presidente del Club Il Velocifero che organizza l’evento, portando i partecipanti e le loro moto ante 1963 alla scoperta dell’entroterra riminese

10-14 maggio: Giro di Sicilia – La Sicilia dei Florio. Organizzato da Veteran Car Club Panormus

Il “Giro di Sicilia” rievoca l’antica corsa inventata da Vincenzo Florio nel 1912 e porta equipaggi italiani e stranieri alla scoperta delle bellezze isolane. Ogni edizione non manca di sottolineare il suo carattere culturale, turistico, enogastronomico volto alla promozione del territorio e degli straordinari siti UNESCO siciliani.

11-14 maggio: Coppa della Perugina. Organizzata da Club Auto Moto d’Epoca Perugino

Negli anni ’20 del 1900, la Coppa della Perugina è stata una corsa automobilistica di caratura internazionale, inventata e voluta da Giovanni Buitoni, l’allora patron dell’azienda dolciaria umbra Perugina. La rievocazione è un meraviglioso viaggio nel cuore verde dell’Italia, fra città d’arte, antichi borghi, ridenti colline e splendidi itinerari. Una nutrita selezione di auto anni ’20 fa da cornice ad un parco di auto storiche selezionato e qualificato.

19-21 maggio: Coppa Gentlemen Sardi. Organizzata da Associazione Auto Moto d’Epoca Sardegna

È la riproposizione chiave turistica dell’unica edizione svoltasi nel 1922 organizzata dalle riviste “La propaganda sportiva e turistica” e “Auto Italiana” su un circuito di 90 chilometri nel circondario di Cagliari. Nella manifestazione odierna sono miscelati sapientemente itinerari che attraversano meravigliosi paesaggi, un’enogastronomia che richiama gusti e tradizioni della terra sarda.

1-4 giugno: Sulle strade della pugliesità doc. Organizzata da Automotoclub Aste e Bilancieri

L’evento turistico-culturale, riservato alle auto storiche costruite entro il 1975, è un’immersione nelle tradizioni regionali della Puglia ed è diventato uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati, che sempre più numerosi partecipano da tutte le regioni del Centro Sud.

9 -11 giugno: Vernasca Silver Flag. Organizzata da Club Piacentino Auto Moto d’Epoca

La Vernasca Silver Flag è un concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture da competizione per auto storiche e da competizione costruite fino al 1972. Il percorso è quello che fino al 1972 venne utilizzato per la gara in salita Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca che si disputò per 17 edizioni dal 1953. Tutte le vetture partecipanti sono sistemate nei due “paddock” presenti a Castell’Arquato.

22-25 giugno: La leggenda di Bassano. Organizzata da Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca

Un evento unico nel panorama del motorismo storico internazionale, che coniuga luoghi incantati, autovetture uniche e piloti straordinari. Riservata ad autovetture Sport-Competizione delle categorie Vintage, Post Vintage e Classic (costruite dal 1920 al 1960) offre sempre percorsi adrenalinici sulle più belle strade del Triveneto.

1-2 luglio: In moto sulle Alpi. Organizzato da Veteran Car Club Torino

Irrinunciabile appuntamento biennale per i puristi delle due ruote storiche che amano fare tanta strada in sella, soprattutto quando si è immersi in panorami mozzafiato come quelli offerti dalle Alpi piemontesi al confine con Svizzera e Francia.

5-9 luglio: Abruzzo Gran Tour e Circuito di Avezzano. Organizzato da Abruzzo Drivers Club

La passione per l’automobilismo ad Avezzano esplose negli anni ’50, quando il sindaco della città, Angelo Tirabassi, diede vita alla cosiddetta “Settimana Marsicana”. Sulla spinta di questa iniziativa, nel 1952 la famiglia Micangeli organizzò la prima edizione del Trofeo Elia Micangeli in occasione della Cronoscalata Avezzano-Pietracquaria. Il “Circuito di Avezzano” si svolge sin dal 2012 e dal 2014 prevede la caratteristica prova in notturna sulle strade del circuito cittadino, sempre gremito di migliaia di spettatori.

15-16 luglio: Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme. Organizzato da Club Orobico Auto Moto d’Epoca

Questo concorso d’eleganza è un unicum nel panorama italiano delle manifestazioni per veicoli storici, dedicando il suo défilé sia alle auto, sia alle moto. La passerella è allestita nel pieno centro di San Pellegrino Terme, con la maestosa scenografia offerta dal Grand Hotel in stile liberty inaugurato dalla Regina Margherita nel 1905.

23-26 agosto: Sibillini e dintorni. Organizzato da Scuderia Marche Motori Storici

Questo evento si rifà alla antica tradizione motoristica del territorio, in particolare al Circuito della Vittoria che partiva da Macerata. Da questo contesto storico, “Sibillini e dintorni” ha quindi puntato sulle bellezze paesaggistiche offerte dai Monti Sibillini. La manifestazione accoglie sempre un nutrito schieramento di preziose auto storiche anteguerra ed organizza interessanti momenti culturali.

25-27 agosto: Circuito del Clienti e Potenza. Organizzato da Circolo Auto Moto Veicoli d’Epoca Marchigiano L. Scarfiotti

La prima rievocazione storica sul “Circuito del Chienti e Potenza” prese il via nel 1988 per ripercorrere con le moto storiche il tracciato utilizzato per la prima volta nel 1924, quando i concorrenti percorsero i suoi tortuosi 37 chilometri per ben otto giri, per un totale di circa 300 chilometri. Partenza e arrivo da Tolentino, con passaggi a San Severino, Serra Petrona e Belforte. L’odierna rievocazione è dedicata alle moto storiche costruite fino al 1960.

29 settembre – 1 ottobre: Gran Tour dell’Elba. Organizzato da Club Balestrero Veteran Motor Car

Il percorso richiama le famose strade del Rally dell’Elba, che si dividono tra le coste turistiche e l’entroterra selvaggio, con i suoi percorsi iconici tra cui il famoso e temuto Volterraio, strada particolarmente stretta e solo da poco completamente asfaltata, luogo delle più emozionanti prove del rally storico.

5-9 ottobre: Giro Motociclistico di Sicilia. Organizzato da Club Auto e Moto d’Epoca “F. Sartarelli” e Club Federati ASI siciliani

Dopo oltre 70 anni dalla prima e unica edizione svoltasi nel 1950, il Motogiro di Sicilia (oggi “Giro Motociclistico di Sicilia”) è tornato grazie al sogno di alcuni appassionati che hanno recuperato la documentazione storica di quella singolare manifestazione. La rievocazione ha subito coinvolto altri Club Federati ASI della Sicilia, che nel 2019 hanno sottoscritto un protocollo di intesa atto ad organizzare la manifestazione. Le moto partecipanti percorrono un itinerario di viaggio di circa 800 chilometri, prima lungo la costa e poi nella zona interna della Sicilia orientale.

Nel 2022, gli eventi di ASI Circuito Tricolore hanno attraversato 200 comuni italiani con 1.200 equipaggi valorizzando una formula di successo sostenuta da partner prestigiosi come Catawiki, Credem, Europ Assistance Italia S.p.A., Glasurit, Mafra, Per Te – Tua Assicurazioni, Ruoteclassiche e Sparco.