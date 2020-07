Hai deciso di fare il tuo primo viaggio in moto e il giorno della partenza si avvicina? È giunto il momento di fare i bagagli, scegliere cosa mettere in valigia, o cosa mettere nel bauletto. Ora che gli spostamenti in Italia sono consetiti, rispettando le regole di distanziamento, milioni di motociclisti staranno organizzando un weekend o un viaggio alla scoperta di nuovi luoghi.

Vuoi acquistare un’Auto Usata o Km Zero? Cerca tra le offerte e trova il miglior prezzo direttamente su AutoInRete!

Che tu sia un motociclista esperto o alle prime armi non puoi fare a meno di leggere il seguente articolo. Troverai qualche suggerimento utile per ottimizzare lo spazio nel tuo zaino da viaggio. Per essere ben organizzato prepara in anticipo una lista delle cose essenziali che non possono mancare per affrontare il viaggio al meglio. Va bene anche un post-it o un semplice memo sullo smartphone.

Assicurati di avere l’equipaggiamento adatto alla motocicletta. Indossare l’abbigliamento tecnico è fondamentale per la tua sicurezza: che sia antivento, antipioggia e protettivo contro le cadute ed eventuali abrasioni. Una giacca che tuteli spalle e gomiti, una protezione ginocchi, un paio di guanti e dei pantaloni lunghi che non si impiglino. Naturalmente non può mancare un buon casco integrale e un kit di riparazione.

È necessario portare il minimo indispensabile e avere la capacità di riempire qualsiasi scomparto vuoto. Se necessario puoi montare delle valigie laterali dove porre eventuali accessori per la tua motocicletta.

Non resta che montare in sella e sentire il rombo della propria moto. Sei pronto? Si parte!

Post realizzato daLaNuovaGuida. Impara a guidare con noi.