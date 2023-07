L’acquisto di un’auto usata comporta sempre alcuni rischi, in quanto può essere difficile determinare se il veicolo sia in buone condizioni. Tuttavia, conoscendo qualche informazione sulle auto e consultando i registri dello storico del veicolo, potrete negoziare un prezzo migliore.

Anche se la negoziazione è una vera e propria arte, potrete ridurre il prezzo di un’auto fino a un quinto del suo valore. Gli esperti di carVertical nello studio dei dati riguardanti il settore automobilistico condividono dei consigli per migliorare la comunicazione con i venditori e gestire al meglio la negoziazione per l’acquisto di un’auto.

Ricerca dei punti deboli di un’auto

Ogni modello presenta dei punti deboli ben precisi, che è sempre bene conoscere in anticipo. Leggere online le recensioni dell’auto che si desidera acquistare può aiutarvi a comprenderne i possibili problemi e i punti deboli del veicolo. Un altro consiglio è quello di non rivelare al venditore l’entusiasmo nei confronti dell’automobile. In caso contrario, potrebbe infatti essere difficile negoziare con lui.

Persino il veicolo usato migliore potrebbe presentare dei difetti. Corrosione, elettronica difettosa, pneumatici usurati, perdite di liquidi, graffi e ammaccature sono facili da notare sia per i professionisti che per gli automobilisti meno esperti.

Dopo aver ispezionato l’esterno e l’interno di un’auto, vi consigliamo di eseguire un test drive, che rivelerà più informazioni sul veicolo di qualsiasi altra soluzione. Dovrete testare l’auto su diversi terreni e a diverse velocità, provate inoltre tutte le marce per verificare che il veicolo sia in grado di funzionare correttamente in ogni situazione.

Dovrete discutere anche dei problemi più piccoli con il venditore, in quanto contribuiscono a negoziare il prezzo di vendita.

I documenti relativi allo storico aiutano ad avere la meglio nella trattativa

Il venditore conosce sempre più informazioni del veicolo rispetto all’acquirente. Questo squilibrio gli concede un vantaggio nella trattativa a meno che non siate disposti a indagare più a fondo nel passato dell’auto.

La verifica dello storico di un veicolo online può fornirvi i dati riguardanti frodi sul chilometraggio, danni nascosti, modifiche al libretto, stato di manutenzione e altre informazioni utili.

“Se l’acquirente dovesse scoprire qualche precedente spiacevole o la prova di un incidente, questo potrebbe rendere più facile la trattativa. Controllare lo storico di un veicolo usato è un passo essenziale e ometterlo può portare a pagare eccessivamente per un veicolo in cattive condizioni”, afferma Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico e responsabile della comunicazione di carVertical.

Il 15,2% di tutte le auto controllate su carVertical presentava un chilometraggio alterato, mentre più della metà (52,3%) riportava dei danni. Ciò dimostra che le possibilità di ottenere un’auto con un chilometraggio alterato o con riparazioni economiche sono relativamente alte.

Negoziare con i concessionari è più difficile

Per voi sarà molto più semplice negoziare con i venditori privati che con i concessionari. Dal momento che le aziende che commerciano auto ispezionano le auto prima di venderle, queste conoscono il valore di un determinato modello e possono rifiutarsi di abbassare il prezzo in maniera significativa. Tuttavia, questo non significa che non possiate negoziare anche con loro.

“Purtroppo, non esiste uno sconto generico che si applichi a tutte le auto usate. Se un veicolo ha un prezzo ragionevole, ottenere una riduzione del prezzo potrebbe essere quasi impossibile. Tuttavia, a seconda delle condizioni dell’auto e del prezzo di partenza, è possibile ridurre il costo fino al 20%”, spiega Buzelis.

Anche se il venditore accetta di abbassare il prezzo, alcune auto è comunque meglio non comprarle. Gli acquirenti, infatti, devono pensare a lungo termine e valutare i potenziali costi di manutenzione e il valore effettivo del veicolo dopo alcuni anni. Nessuno vuole acquistare un veicolo senza valore e che un giorno avrà problemi a vendere.