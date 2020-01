(ANSA) – CATANZARO, 20 GEN – È stata inaugurata a Taverna, nei locali del Museo civico, la mostra “Figli del Minotauro”, evento culturale inserito negli appuntamento del XIII Premio Mario Gallo. L’allestimento, curato da Eugenio Attanasio, presidente della Cineteca della Calabria, e dal fotografo Antonio Renda, è dedicato alla transumanza divenuta patrimonio mondiale dell’umanità in seguito alla dichiarazione dell’Unesco e propone una serie di pannelli con immagini molto suggestive che richiamano aspetti ancora in vita del mondo silvopastorale che vedono come protagonisti i fratelli Mancuso, allevatori di Marcedusa.

L’iniziativa è stata illustrata nel corso di un convegno, moderato dal giornalista Luigi Stanizzi, alla presenza del sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino e dell’assessore alla cultura Clementina Amelio, che ha visto tra i relatori l’architetto Teresa Gualtieri, presidente nazionale dei circoli Unesco, Domenico Levato, della Cineteca della Calabria, e lo storico dell’agricoltura Franco Santopolo.



