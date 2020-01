(ANSA) – TORINO, 20 GEN – I borghi di montagne sulle Alpi e gli Appennini del Piemonte sono 4.231, dei quali 1845 nei territori delle Unioni montane del Torinese, 1450 nel Cuneese. Li ha censiti Uncem sulla base dei dati regionali, realizzando un volume di 600 pagine, a conclusione di un lavoro iniziato 15 anni fa.

“E’ la prima mappatura scientifica delle borgate – spiega Marco Bussone, presidente nazionale Uncem – non è una guida turistica o un catalogo immobiliare, ma una fotografia dell’esistente, sulla base di dati pubblici e inviati dalle Unioni montane alla Regione nel 2016. Può essere uno strumento di lavoro per concentrare l’attenzione istituzionale ed economica sui borghi alpini e appenninici, per attrarre investimenti”.

La Regione Piemonte – ricorda Uncem – ha investito dal 2008 a oggi oltre 45 milioni per la rivitalizzazione dei borghi alpini.

“Adesso le chiediamo di trovare nuove risorse – spiega Lido Riba, presidente di Uncem Piemonte – sul Programma di sviluppo rurale in corso e su quello che partirà nel 2022”.



