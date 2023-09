Una presenza importante, quella che potrà vantare Palermo dal 12 al 14 Settembre. Tre, infatti, gli incontri che avranno come protagonista Diana Çuli, una delle scrittrici più apprezzate dell’attuale panorama letterario albanese, ma anche e soprattutto una voce da sempre accanto alle donne, come presidente della Federazione femminile albanese, rappresentando l’Albania presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Fondatrice del Forum delle Donne Indipendenti, che vede la luce nel 1992, subito dopo la caduta del regime, Diana si batte fermamente per far sì che trovi accoglimento il rispetto delle leggi contro la violenza sulle donne.

“Assassinio nel palazzo del governo (Castelvecchi Editore, 2020) sarà il romanzo che presenterà alle 17.30 di martedì 12 Settembre alla Libreria Feltrinelli di Palermo, in via Cavour 133. A dialogare con lei sarà la giornalista Gilda Sciortino.

IL ROMANZO

Un thriller tutto al femminile, ambientato principalmente in Albania, ma che presenta i Balcani in tutta la loro bellezza. Un romanzo in cui emerge tutto lo spessore della scrittura dell’autrice, che racconta di fatti tragici, alleggerendo la narrazione con bellissime descrizioni paesaggistiche dei luoghi balcanici. Uno stile più morbido incornicia questa storia, dove ancora una volta Diana racconta di un’Albania energicamente concentrata sulla propria evoluzione, in un equilibrio precario tra lo sguardo proiettato verso il futuro e quel sottile ma indelebile filo, che la lega profondamente al passato.

Scrittrice, giornalista e traduttrice, Diana Çuli, ma anche, lo dicevamo prima, impegnata socialmente e politicamente per la difesa delle donne.

”La rotta balcanica. Donne, migrazioni, conflitti” è, infatti, il tema dell’incontro in programma alle 17.30 di mercoledì 13 settembre da Moltivolti, in via M. Puglia 21. A portare i saluti sarà Roberta Lo Bianco, responsabile del Dipartimento progettazione sociale di Moltivolti. Introdurrà la giornalista Gilda Sciortino. A dialogare con Diana Çuli sarà Tehseen Nisar, ricercatrice pakistana esperta di politiche di genere.

“Donne Balcani, l’esplosione dei conflitti di genere” è il tema del terzo incontro con l’autrice, in programma alle 17.30 di giovedì 14 Settembre alla Biblioteca delle Donne dell’UDI, in via Lincoln 21. Introdurrà Daniela Dioguardi, responsabile dell’Archivio Udi Palermo.

Gli eventi sono promossi dall’associazione “Mediter Italia” nell’ambito del circuito di presentazioni di “Cherchez la Femme” scritture, incontri e storie di donne delle due sponde del Mediterraneo.