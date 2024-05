Sarà la cantante Karima, talento emerso durante la trasmissione Amici di Maria De Filippi, ad inaugurare, domenica 26 maggio, la stagione dell’anfiteatro Citysea al Molo Trapezoidale di Palermo in via Filippo Patti, 30. Karima si racconterà attraverso la musica, sua fedele compagna di vita percorrendo un viaggio nei ricordi nelle emozioni e nella passione, accompagnata al pianoforte da Piero Frassi. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul, del blues e perfino del gospel. I biglietti per il doppio spettacolo delle 19,30 e delle 21,30 saranno disponibili sulla piattaforma di Ticket One e presso i punti vendita del circuito Box Office o in loco, un’ora prima dell’inizio.

Citysea Anfiteatro&Cocktail Bar al Marina Yachting del Molo Trapezoidale, inaugurato da poco, aspira a diventare per il capoluogo siciliano un nuovo luogo di aggregazione, cultura e spettacolo, con il vantaggio di godere di uno dei panorami più belli del mondo, diviso tra il waterfront del Golfo di Palermo, Monte Pellegrino e la città antica. L’anfiteatro contiene 200 posti a sedere e la prima rassegna estiva, è stata ideata dallo chef Natale Giunta, che di Citysea è il titolare, e dal fotografo Pucci Scafidi con la socia di Pucci Scafidi Events, Federica Inglese Drago, in collaborazione con Gianfaby Production.