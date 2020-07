(ANSA) – BOLZANO, 12 LUG – I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 746 tamponi, 5 dei quali risultati positivi. Più di 45.000 le persone testate finora Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19. Su indicazione del Ministero della Salute i casi sin d’ora comunicati riguardano solo i casi effettivi e non quelli sospetti.

279 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 11.411 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare.

Finora sono 11.690 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena. (ANSA).



