Gli Omega-3 sono funzionali in tutte le fasi di vita, ma particolarmente importanti per donne in gravidanza, bambini e adolescenti, perché supportano lo sviluppo fisico e neurologico, aiutano a rafforzare la memoria e la capacità di concentrazione e ad affrontare lo sbalzo ormonale tipico dell’età adolescenziale.

È proprio alle mamme, ai bambini e ai ragazzi che Alberto Boccato ha deciso di rivolgere una particolare attenzione, brevettando per le sue galline una dieta personalizzata che favorisce la produzione di uova ricche di Omega-3 e caratterizzate da un’alta concentrazione di DHA.

Aprile 2023 – Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, gli Omega-3 – grassi polinsaturi essenziali – contribuiscono a mantenere normali i livelli di colesterolo nel sangue; supportano il corretto funzionamento cardiaco; aiutano a ritardare la degenerazione di malattie come l’artrite reumatoide, la depressione, l’Alzheimer e altre forme di demenza, ma anche la sindrome da deficit di attenzione, l’iperattività e l’asma. Inoltre, se assunti dalla madre in gravidanza permettono al feto uno sviluppo esatto dell’occhio; infine, aiutano la crescita dei bambini allattati al seno.

È proprio con un riguardo particolare alle mamme e ai bambini che Alberto Boccato ha dedicato anni nella formulazione di una dieta personalizzata e arricchita di semi naturali eduli da riservare alle proprie galline, avviando la produzione di uova naturalmente ricche di Omega-3 attraverso la startup innovativa Mamma Cocca. Per trovare la ricetta giusta Alberto si è anche avvalso della collaborazione di enti universitari.

“Gli Omega-3 sono importanti in tutte le fasi di vita di un individuo – commenta Alberto Boccato, founder di Mamma Cocca – ma ancor di più lo sono per le donne in gravidanza, per i bambini e gli adolescenti, per i benefici che possono apportare. Proprio per questo, ho scelto di non somministrare ai miei animali ormoni o antibiotici: l’elaborazione di una dieta personalizzata, arricchita di semi naturali eduli, ha permesso a Mamma Cocca di ottenere uova naturalmente ricche di Omega-3 ed extra fresche, che vengono raccolte a mano quotidianamente e vendute al consumatore finale entro 9 giorni dalla data di deposizione”.

Infatti, secondo i Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN), elaborato dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), in qualsiasi fase della vita l’assunzione di Omega-3 dovrebbe soddisfare un valore compreso tra lo 0,5 e il 2% del fabbisogno energetico quotidiano. Tuttavia, dagli studi è emerso anche come l’assunzione divenga particolarmente rilevante nelle donne in gravidanza: soprattutto nel 3° trimestre, periodo in cui ha avvio lo sviluppo neurocognitivo del feto, il fabbisogno di DHA aumenta di 100-200 mg al giorno

“Quello che cerco di fare con Mamma Cocca è diffondere una cultura di alimentazione genuina. Proprio per questo ci tengo a essere presente nei mercati di Coldiretti, perchè mi permette di mantenere un contatto diretto con le persone, cercare di risolvere dubbi e ascoltare loro necessità e richieste – ammette Alberto – Lavoriamo quotidianamente per raggiungere standard qualitativi sempre migliori: ogni tre mesi testiamo le nostre galline per garantire un prodotto sano. Siamo anche molto attenti a monitorare periodicamente i livelli nutrizionali delle uova che vengono prodotte dalle nostre galline allevate a terra nell’azienda agricola di famiglia: grazie all’ultima analisi, dello scorso 8 marzo, siamo passati da 0,132g a 0,175g di DHA”.

Seguire un’alimentazione ricca di Omega-3 è importante anche nella fase adolescenziale, perché le sostanze nutritive presenti in questi alimenti aiutano la memoria, la concentrazione, la capacità di ragionamento e supportano il fisico nel cambiamento e nelle variazioni ormonali tipiche del periodo. Gli Omega-3 sono particolarmente presenti anche nel pesce: tuttavia, molto spesso questo alimento viene rifiutato da bambini e ragazzi poiché non ne gradiscono l’odore, il sapore, o per paura delle spine; in questi casi, è buona norma trovare un’alternativa che possa apportare valori nutrizionali equivalenti, come ad esempio le uova.

“Trasmettere l’importanza di adottare uno stile di vita sano, che passi anche da una corretta alimentazione, è un obiettivo complesso, ma è un po’ la mia missione – conclude Alberto Boccato – Questo desiderio mi ha spinto ad accettare la collaborazione con alcuni istituti scolastici territoriali, che mi hanno dato modo di condividere la mia esperienza con gli studenti, avviando un processo di educazione alimentare integrato tra scuola e famiglia”.