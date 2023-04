Nei prossimi cinque anni Jaguar Land Rover investirà 15 miliardi di sterline per accelerare il suo processo di elettrificazione Modern Luxury del futuro

• Investimento di 15 miliardi di sterline in cinque anni nell’industrializzazione, nei programmi per i veicoli, nelle tecnologie digitali, in quelle per la guida autonoma e l’Intelligenza Artificiale e nella formazione del personale

• Lo stabilimento Jaguar Land Rover di Halewood nel Merseyside, Regno Unito, diventerà un impianto produttivo per unità interamente elettriche

• L’Engine Manufacturing Centre di Jaguar Land Rover a Wolverhampton, nel Regno Unito, sarà rinominato Electric Propulsion Manufacturing Centre

• Jaguar Land Rover riafferma la strategia Reimagine e lancia il nuovo approccio House of Brands che accelererà la realizzazione della sua visione Modern Luxury

• La prossima generazione di SUV di medie dimensioni, avrà un’architettura puramente elettrica

• Entro la fine dell’anno si apriranno i pre-ordini per la prima Range Rover completamente elettrica

• La prima delle tre Jaguar elettriche Modern Luxury sarà una 4 porte GT costruita a Solihull, nel Regno Unito

Jaguar Land Rover ha annunciato oggi un’entusiasmante serie di piani per accelerare la sua transizione verso il ruolo di leader mondiale nella produzione di auto Modern Luxury. È stato infatti rivelato che lo stabilimento di Halewood, nel Regno Unito, diventerà un impianto di produzione per unità interamente elettriche e che l’architettura della prossima generazione di SUV di medie dimensioni, l’EMA (Electrified Modular Architecture), sarà ora destinata a veicoli puramente elettrificati.

In un incontro con i media di tutto il mondo, presso il centro Jaguar Land Rover di Gaydon, il Chief Executive Adrian Mardell ha riaffermato l’impegno dell’azienda nella sua strategia Reimagine, che riposizionerà la società in un nuovo ruolo di produttore di auto elettriche Modern Luxury entro il 2030. Al contempo, Jaguar Land Rover procede verso i suoi obiettivi finanziari e nella volontà di raggiungere un positivo flusso finanziario netto entro l’anno fiscale 2025 e un EBIT (reddito utile) a doppia cifra entro il 2026.

Adrian Mardell, CEO di Jaguar Land Rover ha dichiarato: “Due anni fa abbiamo lanciato la nostra strategia Reimagine e da allora abbiamo fatto grandi progressi, tra cui il lancio di due nuovi modelli Modern Luxury notevolmente acclamati, la Range Rover e la Range Rover Sport, che vanno ad aggiungersi alla famiglia Defender, per la quale stiamo riscontrando una domanda da record. Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo affrontando i venti contrari della pandemia e della scarsità di chip, aumentando proficuamente la produzione dei nostri modelli più redditizi per ottenere un profitto nel terzo trimestre.

Oggi sono orgoglioso di annunciare che stiamo accelerando il nostro percorso di elettrificazione, rendendo uno dei nostri stabilimenti nel Regno Unito e la nostra architettura di prossima generazione dedicata ai SUV di lusso di medie dimensioni, totalmente dedicati alla propulsione elettrica. Questo investimento ci consentirà di realizzare la nostra visione Modern Luxury della futura elettrificazione, sviluppando nuove competenze e riaffermando il nostro impegno nel voler diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2039”.

Investire in modelli elettrici di nuova generazione

Con la presentazione della sua roadmap per l’elettrificazione di prossima generazione, Jaguar Land Rover ha confermato che, a partire dalla fine di quest’anno, inizierà ad invitare i clienti nell’ordinare la lussuosa e moderna Range Rover in versione completamente elettrica. Il primo dei SUV Modern Luxury di medie dimensioni di prossima generazione sarà un modello interamente elettrificato della famiglia Range Rover, che verrà lanciato nel 2025 e sarà costruito ad Halewood, nel Merseyside. Questa iniziativa conferma ulteriormente l’impegno di Jaguar Land Rover nel futuro dell’industria automobilistica britannica.

Mentre l’architettura EMA sarà ora esclusivamente dedicata alla propulsione elettrica, in linea con l’aumento di tendenza verso l’elettrificazione in alcuni mercati, Jaguar Land Rover manterrà inalterata l’architettura MLA (Modular Longitudinal Architecture) su cui sono costruite la Range Rover e la Range Rover Sport, offrendo varianti con motore a combustione interna (ICE) , IBRIDE e BEV (Battery Electric Vehicle). Tutto ciò garantirà a Jaguar Land Rover una flessibilità senza compromessi, in modo da poter adattare la propria linea di veicoli alle esigenze dei diversi mercati mondiali, che si muovono a differenti velocità verso obiettivi di zero emissioni di carbonio.

House of Brands

Come passo successivo della strategia Reimagine, oggi è stato annunciato che Jaguar Land Rover passerà ad un approccio House of Brands per amplificare il carattere unico di ciascuno dei suoi marchi – Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar – e accelerare la realizzazione della visione dell’azienda, ovvero dare orgogliosamente vita ai brand Modern Luxury più desiderabili al mondo in grado di soddisfare i clienti più esigenti.

Commentando il nuovo approccio House of Brands, il Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “Il fulcro della nostra strategia Reimagine è la creazione della House of Brands, che rappresenta un’evoluzione naturale che ha lo scopo di elevare e amplificare l’unicità e la personalità dei nostri marchi britannici. L’ambizione finale di Jaguar Land Rover è quella di dare vita ad esperienze veramente coinvolgenti dal punto di vista emotivo per i nostri clienti che, nel corso del tempo, creeranno un’elevata equità e sostenibilità a lungo termine per i nostri marchi e per la nostra azienda”.

Jaguar Land Rover ha anche annunciato che la prima delle tre Jaguar Modern Luxury sarà una GT a 4 porte costruita a Solihull, nelle West Midlands, nel Regno Unito. Con una potenza superiore a qualsiasi altro modello precedente, un’autonomia fino a 700 km (430 miglia) e con prezzi a partire da 100.000 sterline, la nuova Jaguar sarà costruita su un’esclusiva architettura, denominata JEA . Ulteriori dettagli sulla nuova Jaguar GT a 4 porte saranno resi noti nel corso dell’anno, prima dell’inizio delle vendite in alcuni selezionati mercati nel 2024,e della consegna ai clienti che avverrà nel 2025.

“Abbiamo radicalmente reimmaginato Jaguar come un brand Modern Luxury. La chiave della trasformazione del marchio Jaguar risiede nel suo design, che trasmetterà un senso di unicità senza termini di paragone”, ha dichiarato il Professor Gerry McGovern OBE.

Adrian Mardell, CEO di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “Con la Range Rover, il SUV di lusso per eccellenza, che nel corso di quest’anno sarà preordinabile in versione puramente elettrica, e il primo dei tre modelli mozzafiato Jaguar interamente elettrici che saranno lanciati nel 2025, stiamo entrando in una nuova era dell’elettrificazione incredibilmente entusiasmante che connoterà ancora di più Jaguar Land Rover come un’azienda Modern Luxury.”

Investire nella presenza industriale di Jaguar Land Rover nel Regno Unito

Oltre alla notizia che lo stabilimento di Halewood, nel Merseyside, nel Regno Unito, diventerà un impianto di produzione per unità completamente elettriche e che l’architettura della prossima generazione di SUV di medie dimensioni, ovvero l’EMA (Electrified Modular Architecture), sarà ora interamente dedicata alla propulsione elettrica, Jaguar Land Rover ha anche annunciato che il suo Engine Manufacturing Centre di Wolverhampton, che attualmente produce i motori a combustione interna Ingenium per i suoi veicoli, produrrà unità di propulsione elettrica e pacchi batteria per i veicoli di prossima generazione. A testimonianza di questa trasformazione, il centro sarà rinominato Electric Propulsion Manufacturing Centre.

Ottime notizie anche per il futuro dello storico sito di Castle Bromwich. Jaguar Land Rover ha confermato che i suoi impianti di stampaggio saranno ampliati per svolgere un ruolo chiave nel futuro elettrificato dell’azienda, fornendo le carrozzerie per i veicoli elettrici di prossima generazione. Jaguar Land Rover continuerà a valutare diverse opzioni anche per altre parti del sito industriale di Castle Bromwich.

• La Range Rover interamente elettrica sarà ordinabile entro la fine dell’anno

• Halewood, nel Merseyside, diventerà il primo stabilimento per auto totalmente elettriche di Jaguar Land Rover e rappresenterà un passo storico verso l’era dell’elettrificazione

• La prima delle tre nuove Jaguar sarà una GT a 4 porte, con un’autonomia fino a 700 km (430 miglia) e con prezzi a partire da 100.000 sterline

• La nuova architettura Jaguar si chiama JEA e sarà lanciata nel 2025

• Jaguar Land Rover manterrà la modulare architettura MLA su cui sono costruite la Range Rover e la Range Rover Sport, offrendo motorizzazioni opzionali ICE (a combustione interna), HYBRID e BEV per le varie richieste del mercato globale.

• L’Engine Manufacturing Centre di Wolverhampton sarà rinominato Electric Propulsion Manufacturing Centre, che conferma la futura costruzione di componenti elettrici.

• I Managing Director della House of Brand, che rispondono al Chief Commercial Officer Lennard Hoornik, sono:

_Geraldine Ingham, Managing Director di Range Rover

_Mark Cameron, Managing Director di Defender & Discovery

_Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar

• Con la sua strategia Reimagine, Jaguar Land Rover è all’avanguardia nella costante trasformazione del settore automobilistico, focalizzandosi esclusivamente sull’elettrificazione, sui servizi digitali e sull’elaborazione dati. L’azienda si sta concentrando sul potenziamento della propria capacità di gestione dei dati, che è fondamentale per la sua trasformazione digitale al fine di offrire ai clienti un’esperienza connessa e Modern Luxury

Jaguar Land Rover

La strategia Reimagine offre una visione altamente sostenibile del modern luxury attraverso il design.

Stiamo trasformando il nostro modo di lavorare per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio in tutta la nostra catena di fornitura, nei nostri prodotti e nei nostri processi entro il 2039. Abbiamo definito una roadmap per ridurre le emissioni in tutte le nostre attività e catene di valore entro il 2030 attraverso obiettivi approvati e basati su dati scientifici.

L’elettrificazione è il fulcro di questa strategia e prima della fine del decennio i line-up di Range Rover, Discovery e Defender avranno ciascuno un modello puramente elettrico, mentre Jaguar sarà un brand esclusivamente e interamente elettrico.

Siamo un’azienda britannica, con due siti di progettazione e ingegnerizzazione, tre stabilimenti di produzione di veicoli, un centro di produzione di motori e un centro di assemblaggio di batterie nel Regno Unito. Abbiamo anche stabilimenti in Cina, Brasile, India, Austria e Slovacchia, oltre a sette centri tecnologici in tutto il mondo.

JLR è una società interamente controllata da Tata Motors Limited, parte di Tata Sons.