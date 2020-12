BERGAMO – Parlando al sito ufficiale dell’ Atalanta , il mediano orobico Marten De Roon ha commentato l’1-0 in casa dell’ Ajax con cui la Dea ha conquistato un posto agli ottavi di Champions: “Abbiamo sofferto, ma era normale. Abbiamo difeso alla grande e giocato da squadra , meritando il risultato. Forse non meritavamo di vincere, ma almeno di pareggiare e quindi va bene così. Ci siamo qualificati di nuovo, l’abbiamo rifatto e siamo Advertisements .

“Nel finale il tempo non passava mai, però dopo l’espulsione di Gravenberch e il gol di Muriel eravamo più tranquilli, mentre prima loro spingevano tanto. Abbiamo aspettato il triplice fischio e poi c’è stata la festa. Sono contentissimo: nelle ultime settimane in Serie A abbiamo fatto molta fatica, poi ci sono state tante voci. Però siamo sempre stati una grande squadra, che fa risultato con grandi club come Ajax o Liverpool. Dobbiamo essere orgogliosi”, conclude De Roon.