L’evento segna il ritorno in territorio bresciano del massimo spettacolo della ginnastica artistica italiana, sia maschile che femminile, nella città della Leonessa dopo un ‘attesa di 27 anni, e sarà il primo grande evento sportivo bresciano del 2024.

La Serie A della Ginnastica Artistica rappresenta un appuntamento di prestigio nel calendario sportivo italiano, con una storia ricca di tradizione e di campioni che hanno incantato il pubblico e gli appassionati con la loro abilità e dedizione.

Quest’anno, l’evento assume un significato particolare in quanto si svolge in un anno olimpico, preparando il terreno per l’entusiasmo e la passione che caratterizzeranno l’interesse attorno alle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024.

Tra i protagonisti di questa edizione, spicca la Testimonial Vanessa Ferrari, Caporal Maggiore scelto dell’esercito italiano, campionessa del mondo ad Aarhus nel 2006, cavaliere al merito della Repubblica e medaglia d’argento al corpo libero alle olimpiadi di Tokyo nel 2021, la cui presenza come Testimonial aggiunge un valore straordinario a questa competizione di alto livello.

L’evento non solo promette di essere un momento di grande spettacolo sportivo ma anche un’opportunità per consolidare il legame con il territorio e per la promozione di questo sport.

La Serie A di Ginnastica Artistica sarà un drive attivo nel coinvolgimento della comunità locale, offrendo opportunità di coinvolgimento e interazione con il pubblico e le realtà territoriali.

La visione di Parigi 2024 guiderà l’evento, ispirando gli atleti a dimostrare nuovi traguardi ed a aspirare all’eccellenza sportiva.

Il calendario prevede il venerdì 2 febbraio le gare della Serie B sia femminile che maschile ed il sabato 3 la Serie A.

I numeri di gara sono importanti: quasi 500 atleti ,180 tecnici, 50 ufficiali di gara, 72 squadre (36 femminili e 36 maschili)

Il Calendario prevede :

venerdì SERIE B inizio gara ore 16.00,

sabato SERIE A2 inizio gara 9.30

sabato SERIE A1 inizio gara ore 14.30

La gara sarà visibile sul canale youtube della Federazione Ginnastica d’Italia