BRESCIA – Tramite una nota apparsa sul proprio sito web il Brescia ha comunicato “il rinnovo del contratto di Davide Dionigi fino al 2022″. L’allenatore emiliano è alla guida tecnica delle Rondinelle dal 10 dicembre 2020, data in cui è subentrato in panchina all’esonerato Diego Lopez che, a sua volta, aveva sostituito Del Neri. In precedenza Dionigi ha guidato Ascoli, Catanzaro, Matera, Varese, Cremonese, Reggina e Taranto.