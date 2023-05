Iniziano a smuoversi le acque in Alto Adige per il 34° Triathlon Lago di Caldaro in programma questo sabato, evento multisport promosso dall’Associazione Sportiva – sezione Triathlon e dall’Associazione Turistica di Caldaro, appuntamento che porterà una ventata di aria fresca nella favolosa location del Lago di Caldaro. Centinaia e centinaia di ironmen gareggeranno sulla distanza olimpica, tuffandosi inizialmente nelle fresche acque del lago per 1,5 km di intense bracciate, infilando il casco per i seguenti 40 km sulla bici da strada e concludendo con i 10 km in corsa. Caldaro sarà un villaggio internazionale a cielo aperto, con numerosi triatleti che già in questo momento si stanno allenando in zona in vista del grande evento di sabato.

Sono tanti i campioni favoriti, a iniziare dall’esperto piemontese Giulio Molinari, tra i più vincenti al Triathlon Lago di Caldaro capace di firmare ben tre edizioni di fila dal 2013 al 2015 e con al collo inoltre tre ori europei sulla mezza distanza e quattro ori italiani di Triathlon Medio, proseguendo con il giovane trentino Nicola Duchi, fresco di vittoria al ChiaTRI in Sardegna, quindi il veronese Davide Loi, Marco Lorenzon, vincitore del Triathlon sprint Città di Brescia 2022, e la squadra professionistica austriaca Skinfit Racing Tri Team a caccia della vittoria con il campione nazionale elite cross triathlon Moritz Meier, il vicecampione nazionale di mezza distanza 2019 Martin Bader e ancora Jakob Meier e il tedesco David Breinlinger.

In campo femminile si giocheranno il podio la favoritissima Federica Frigerio e Chiara Cavalli, rispettivamente prima e quinta a Caldaro lo scorso anno, e ancora la campionessa austriaca di mezza distanza 2022 Lisa Marie Dornauer, Alessia Orla, campionessa italiana triathlon Sprint 2019, e Sara Savoia, prima nel recente Triathlon a Gatteo Mare. Tireranno fuori tutta la grinta i giovani atleti di casa del KSV Triathlon Iris Reif, Lena Göller e Benjamin Marsoner, ‘osservati speciali’ di giornata.

Le operazioni pre-gara inizieranno alle 9 con la registrazione e la consegna dei pacchi gara fino alle 12, mentre alle 13 ci sarà il ritrovo partecipanti in zona partenza, allo stabilimento balneare Hotel Seegarten, e il “briefing” mezz’ora più tardi. Le donne assieme alla categoria master maschile apriranno le danze con lo start previsto alle 14, mentre qualche minuto più tardi toccherà agli uomini elite.

Continua inoltre ad aggiornarsi con importanti nomi la lista iscritti del “4h Charity Bike Challenge” in programma venerdì sera alle 18 al molo Gretl am See del Lago di Caldaro, dove campioni sportivi altoatesini, personaggi politici locali e semplici appassionati salteranno sulle bici da spinning e con la quota base di iscrizione pari a 25 Euro daranno un concreto contributo all’associazione “Il sorriso-das Lächeln” impegnata nel sostegno dei bambini Down. Si uniranno all’ex tuffatrice Tania Cagnotto e agli slittinisti Andrea Vötter, Marion Oberhofer e Leon Felderer anche i bikers Helly Flor e Johannes Schweiggl, il maratoneta Alfred Monsorno e il podista Veith Berger.

Venerdì e sabato al Lago di Caldaro si respirerà aria di festa, mescolata ad una giusta dose di sana competizione.